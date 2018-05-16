國際宣傳失焦 遊客重北輕南

2018年05月16日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

外國旅客來台灣總是往北部集中，官方及業者努力想把旅客拉出台北，但效果不明顯，業者批評觀光局行銷定位不明，外國人看到美景、美食，卻不知道畫面中的地方在哪，或是景點太分散，玩不了太多地方，最後只選擇待在北部。

不願具名的旅遊業者批評，觀光局對日宣傳台灣觀光的形象廣告「Meet Colors」，宣傳片拍得很漂亮，但不知道景點在哪，也看不出是台灣，太深奧反而失去效果，而去年Meet Colors系列的第一部廣告，也有人認為太抽象。該業者說，台灣觀光廣告往往想做到不偏愛哪個縣市，什麼都想放、沒有聚焦，應該把當年最大盛事帶入，主打國際形象。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶更指出，宣傳本來就是砸錢，其他國家行銷觀光，預算都以「億元」計算，觀光局需要政府更多支持，才有足夠銀彈與人家競爭，觀光產業能帶動國家發展，可惜政府到現在還沒有這個概念。

觀光局國際組組長鄭瑛惠表示，觀光局做國際行銷，必須站在國家的高度，而非為單一縣市宣傳，因此製作影片時，會顧慮到北、中、南、東部的曝光度，盡量做到平衡，且現在製作影片比較少呈現景點，而是改為主題式，例如東部的樂活題材比較多，當影片主題是樂活時，就會採用較多畫面。

鄭瑛惠強調，在國外播出的影片，可能只有15或30秒，不適合一下子塞給觀眾太多資訊，必須先用畫面打出台灣的知名度，讓外國民眾看完後，對台灣產生印象，有興趣的人就會上網搜尋；如果3分鐘或10分鐘主題式的影片，才會在畫面中加入介紹，外界可能因未理解而產生誤會。

旅行公會全聯會召集人李奇嶽則認為，首都在台北、主要機場在桃園，任何國家的觀光客第一次旅遊，都會很自然的先選擇首都，「難道你到法國，不去巴黎而是去馬賽？」觀光局無力改變這樣的事實。

(中國時報)