年改影響大 國旅首見負成長

2018年05月16日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

不只外籍旅客帶來的產值下滑，國旅人次5年來也首見負成長！交通部觀光局推估，去年國旅人次約1.83億人次，較2016年衰退3.7％。國旅業者指出，整體經濟不景氣是重要因素，年金改革降低了退休族群出遊意願，對市場影響很大。

觀光局尚未公布2017年國內旅遊狀況調查，但內部估計，去年國旅為1.83億人次，較前年的1.9億人次減少約3.7％，少了700萬人次，是2013年以來首度負成長，是對台灣觀光的嚴重警訊。

旅行業品質保障協會國旅線委員吳碧蓮分析，人次下滑原因與軍公教年金改革脫不了關係，退休公務員不出門、不消費，或是出門卻不在外面用餐，大家縮緊口袋，旅遊市場自然跟著萎縮，業者從前年就已示警，去年數字則顯現出警訊，她對未來國旅市場的表現並不樂觀。

吳碧蓮指出，去年國旅生意少了很多，詢問度也變低了，同業間互相聊天，都在疑惑：「客人去哪了？」她認為，給東南亞國家的補助，不如留給國人做消費券，先救自己，政府不該把觀光產業當成給選民的交代，而是要用更正面的眼光，提出政策。

觀光局調查，國人出國玩的誘因變強，包括廉價航空盛行、出國旅遊商品選擇多、匯率因素等，出國玩的成本甚至比國旅還便宜，加上國內景點不夠多元，都是市場變化原因。調查也發現，民眾因為出國而不選擇國旅的比例，過去幾年起起伏伏，但在去年創下新高。

觀光局副局長張錫聰表示，國旅人次確實是5年來負成長，但人次卻是第2高，尤其國旅消費方面有微幅成長，2016年國人花在國旅的消費約3971億元，每人平均2086元；2017年則達到4021億元，每人平均花費2192元。他說，國旅人次是由地方政府、各風景管理區等統計後報給觀光局，有時計算基礎會變，造成人次下滑的原因很多，觀光局等正式報告出爐時會做檢討。

(中國時報)