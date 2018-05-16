猝死60分鐘 奇蹟救回創紀錄

2018年05月16日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

猝死30分鐘救活的機率微乎其微，上月17日參加佛教法會猝死超過60分鐘的75歲老翁陳萬得，在師兄姐、消防隊員、醫師分秒不差接棒搶救下，1個多小時後奇蹟恢復心跳，不僅活著還清醒出院，創下台灣猝死最久搶救成功紀錄。陳萬得說，對猝死的那1個多小時沒印象，一定是佛菩薩保佑，陳妻則感恩講，「感覺全天下的人都是我們的恩人！」

接棒搶救 老翁清醒出院

陳萬得4月17日參加佛教法會結束時身體不適，吃2顆舌下錠不見效，被師兄攙扶走路時昏倒猝死。現場兩名懂得CPR的師姐立刻幫他壓胸10幾分鐘，但直到救護車載走仍無心跳，全場1000多個師兄姐齊聲誦經加持護送他。

受過高級救護技術的雲林消防隊員戴至隆、蔡睿青為他貼上AED（自動體外心臟去顫器）分析是心室纖維性顫動，立即建立輔助呼吸道，一人飆車、一人持續急救，沿途20分鐘搖搖晃晃車程，總共施行6次電擊、5次強心針，陳萬得還是沒有呼吸心跳。

台大雲林分院急診室主任江文莒、心臟內科醫師邱富群接棒搶救，已猝死超過1小時的陳萬得居然開始有了微弱心跳，醫護人員歡聲雷動，家屬又悲又喜，老人家又在24小時內就恢復意識。

台大雲林分院副院長馬惠明說，每多拖1分鐘生命機率就下降10％，猝死30、40分鐘已是極限，看到側錄的影帶任何人都會感動，堪稱是求救、CPR、電擊、高級救命術等生命之鏈的完美結合，他還沒聽說過電擊3次救不回來、未放葉克膜、無呼吸心跳超過60分鐘還能搶救回來的！美國醫學會2016年的醫學報告，各大醫院曾搶救回猝死最久的病患是47分鐘。

鬼門關前走一回 充滿感恩

該院急診部主任江文莒表示，心臟停止跳動沒有血流超過4、5分鐘未恢復循環就會腦死，腦死後勉強救回來可能變成植物人，猝死3、40分鐘病患能救活已很少。

主治醫師邱富群表示，陳萬得有心血管疾病，但他猝死主因是心律不整，本人並不知道，院方在他甦醒後裝上體內去顫器，住院20多天康復，心臟功能雖只有正常人的35％，但他神智清醒、行動自如。

陳萬得是虔誠佛教徒，他感恩並發願只要還有能力，他也要像救命恩人一樣努力救人，妻子魏秋琴感性的說，現在感覺全天下的人都是他們夫妻倆的恩人！

(中國時報)