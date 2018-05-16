480萬人高血壓 10年暴增3倍

2018年05月16日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

我國有480多萬名成人患有高血壓，約每4人就有1人罹病，盛行率較10年前「暴增3倍」。衛福部國健署表示，高血壓常沒有症狀，甚至有人第一次的症狀就是「中風」，導致很多人在發病前，對高血壓的衛教觀念相當薄弱，甚至有24％成人，一年內「從未量過血壓」，令人憂心。

根據統計，每年有逼近4萬名國人死於高血壓相關疾病，高居全死因的22％。國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗說，不少人常認為高血壓「沒什麼」，但包括心臟疾病、腦中風、糖尿病等心血管疾病，甚至是眼部病變、慢性腎病等，都和高血壓有關係。

根據最新「國民營養健康狀況變遷調查」，我國20歲以上的成人，高達25.6％有高血壓，其盛行率相較10年前的8％「暴增3倍」，賈淑麗解釋，之所有會有此現象，和人口老化、國人飲食西化有很大的關係。

台灣高血壓學會祕書長、台大醫院心臟血管科主治醫師林鴻儒說，高血壓會危害全身的器官，「只要有血管的地方，就會受高血壓影響」，而「量血壓」是預防高血壓的最佳方法；但因高血壓症狀不明顯，不少成人對該疾病的觀念薄弱、也很少量血壓，據國健署統計，23％的18歲以上國人，一年內從未量過血壓，18~39歲青壯年族群更高達3成。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道提醒，一般民眾的血壓，應控制在140／90毫米汞柱以下，對於曾經中風、有心血管病史、糖尿病、蛋白尿腎臟病等高危險族群，則應控制在130／80毫米汞柱以下，若又是年紀超過75歲的高危險族群，更應將血壓的收縮壓嚴格控制在120毫米汞柱以下。

為維護自身健康，台灣高血壓學會提出「722」的量血壓原則：每周量7天，每天量2次，每次量2遍取平均值，但若2遍的數字差超過5，則應在休息1分鐘後再量第3次，並取最低的2次數值取平均；民眾應將每天數值詳細且誠實的記錄下來，回診時給醫師參考。

(中國時報)