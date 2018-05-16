7月起 食品禁用人工反式脂肪

反式脂肪有增加心血管疾病之虞，政府將禁止營養標示含有反式脂肪的食品上架。（陳振堂攝）

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中國時報
／台北報導

為了避免食品中所含人工反式脂肪酸對人體健康產生危害，並降低冠狀動脈疾病，衛生福利部食藥署宣布，從今年7月1日起，食品都不能使用不完全氫化油，否則將處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

WHO日前呼籲全球各國在2023年，也就是5年內，停用反式脂肪，因為攝取過量會增加心血管疾病風險。

食藥署表示，食品加工過程產生的反式脂肪，主要來自於經過氫化的植物油，其氫化過程會改變脂肪的分子結構，但優點是，可以讓油更耐高溫、穩定性增加，並且增加保存期限，但同時也會因為不完全氫化導致產生反式脂肪。

食藥署指出，研究調查顯示，限制人工反式脂肪酸的攝入量，有助於降低冠狀動脈疾病風險，而美國FDA2015年已正式發布通知，將不完全氫化油移出安全成分表列登記，未來除非業者透過申請，表示該產品非用不可，且經審核發現確實對人體無虞，才會公告允許添加，但至今尚無任何一項產品通過核准。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，人工反式脂肪除了會引發心血管疾病外，根據國外流行病學調查，也有可能造成人體肥胖，還會增加罹患脂肪肝、阿茲海默症的風險。人工反式脂肪主要來源為不完全氫化油，多被用在蛋糕、甜點、麵包、餅乾等加工食品中，例如菠蘿、牛角、奶油等麵包，和酥皮、酥油、三合一咖啡、薯條等。

食藥署表示，自2018年7月1日(以製造日期為準)，食品中不得使用不完全氫化油，只要食品製造日期在此之後的，違反者將依據食品安全衛生管理法第48條，經命限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

(中國時報)

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