若停售格子籠蛋 每顆貴10元

2018年05月16日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

傳統蛋雞多採籠飼，2到4隻母雞關在A4紙張大的籠子，又稱格子籠雞，雞隻因空間小無法梳羽除蟲，只能用藥物防治病蟲，衍生去年爆發的芬普尼蛋事件，昨有賣場開出第一槍，研擬2025年停售格子籠雞蛋，若全台均停售格子籠雞蛋，每顆蛋恐貴10元。

家樂福昨日攜手動保團體召開記者會表示，今年底會在全國門市設立「非籠飼友善雞蛋專區」，明年則會推出採用室內平地飼養的自有品牌雞蛋，兩項措施都是全國通路商首例，建立善待母雞的供銷體系。此外，家樂福更設立目標，預計在2025年，全面販售非籠飼雞蛋，就連賣場販售的麵包等熟食的原物料，也均採用非籠飼雞蛋，有信心提供消費者價格合理且優質的雞蛋。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，「格子雞」是將2到4隻蛋母雞一輩子關在A4紙張大小的窄小籠子裡，吃喝拉撒都在籠內，無法張開翅膀梳理羽翼，為避免母雞不健康，蛋農會在飼料中添加各種預防性抗生素，去年爆發的「芬普尼蛋」事件，就是因為蛋母雞在籠內，無法自行「洗砂浴」清除羽蝨，蛋農只好用芬普尼防治，雞蛋必然就會發生藥物殘留問題。

農委會指出，目前一般籠飼雞蛋每顆售價最便宜可以到4元左右，室內平地飼養的雞蛋稍貴，每顆約12.5元至15元左右，若台灣蛋雞全面採行非籠飼，每顆雞蛋最高恐怕會貴上10元。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，採用非格子籠的友善飼養是正確方向，樂見企業願意帶動，但雞蛋是台灣最便宜的蛋白質來源，政府還是希望有親民的價格讓民眾享用，因此目前暫無全面推動的時間表，現階段會先請國內業者自行研發友善飼養套組，力求降低成本，當非格子籠的雞蛋價格能降到每顆6元、7元左右，才有辦法大力推動。

(中國時報)