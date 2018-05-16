A股入摩 台股權重遭雙降

2018年05月16日 04:10 中國時報 洪凱音 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

MSCI昨日公布季度調整，受到A股6月入摩效應發威，台股慘遭雙降權重，昨日尾盤賣壓加重，終場下跌77點，跌破10900點。對此，金管會表示，預估台股資金將流出242億台幣，雖然金管會強調只占外資持有市值0.17％，但比去年金管會預估的143億元還要多。

比去年預估多99億

MSCI昨公布台股在亞股與全球新興市場的半年度權重調整結果，台股今年以來兩度遭到雙降，在「MSCI全球新興市場指數」權重遭調降0.21個百分點，最新權重來到11.13％，「MSCI新興亞洲指數」則被調降0.38個百分點，最新權重為15.07％，是近期雙降幅度較高的一次。

受此影響，台股呈開高走低，加上亞洲主要貨幣兌美元走弱，終場賣壓加重、下跌77點，收在10874點。國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，台股權重遭雙降，主要是受到A股納入MSCI的排擠效應所致，但對外資、投資人來說，皆是在預料中的事情，昨台股能開紅，意味MSCI公布的結果對台股後續的影響不大，不過，短期台股指數要跨過11000點機會不高。

大陸雙升最大贏家

MSCI這次是季度調整，受大陸A股納入MSCI指數的效應影響，新興亞洲權重調升0.47％，是區域新興市場中調升幅度最大的。

而大陸則是這次半年度調整的大贏家，在MSCI新興市場指數、MSCI新興亞洲指數的權重，獲得「雙升」，反觀台灣權重，則遭到「雙降」。

外界關切陸股入摩對台股的資金排擠效應，金管會證期局副局長周惠美表示，受排擠不止台灣，包括韓國、印度在新興市場權重都下降，而若用2017年6月被動型新興市場基金總規模來推估，台灣資金約受影響8.08億美元、相當242億台幣，約占外資持有台股市值0.17％，目前看起來影響不是很大，但仍然會密切關注。

MSCI每年於2月、5月、8月及11月會公布調整指數權重及成分股，這次調整結果將於5月31日收盤後生效。

(中國時報)