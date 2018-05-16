資金排擠效應顯 台幣重挫1.06角

2018年05月16日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台股權重遭到MSCI（摩根士丹利資本國際）雙降，新台幣再度「跛腳」。外資午盤過後重啟撤離步伐，拖累新台幣匯率開低走低，終場重貶1.06角，以29.848元對1美元作收，再度貶破29.8元的關卡，結束連3升的走勢。

美國10年期公債殖利率再度突破3％大關，帶動國際美元升勢再起，加上MSCI公布台股權重二降、一升，指數由紅翻黑，近期轉強的新台幣又被拖累，不只無法延續近幾日升勢，午盤過後貶幅更是加速擴大。

「MSCI一公布，外資就開始一面倒搶買美元，好像大家說好了似地」，外匯交易員說得直接，下午盤過後，美元買單加速湧出，新台幣毫無招架之力，貶1角的關卡瞬間失守，推估外資單日匯出至少3億美元，約占昨日總成交量14.5億美元的2到3成。

外匯交易員表示，近期新台幣走勢與台股高度連動，只要台股轉強，新台幣就能維持升勢，但沒料到MSCI一口氣調整「MSCI球新興市場指數」及「MSCI亞洲除日本指數」權重，無疑為台股投下震撼彈，匯市也受波及，今年想要有「520行情」不太容易。

國銀財管部門主管說，台幣貶破29.8元後，有機會續往30元靠攏，加上市場整體氛圍是看升美元，導致近日拋美元的力道不強，如果不要太計較非買在低點，「2」字頭新台幣對想投資美元的民眾，都算可以接受。

(中國時報)