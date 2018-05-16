資金排擠效應顯 台幣重挫1.06角

友善列印
中國時報
／台北報導

台股權重遭到MSCI（摩根士丹利資本國際）雙降，新台幣再度「跛腳」。外資午盤過後重啟撤離步伐，拖累新台幣匯率開低走低，終場重貶1.06角，以29.848元對1美元作收，再度貶破29.8元的關卡，結束連3升的走勢。

美國10年期公債殖利率再度突破3％大關，帶動國際美元升勢再起，加上MSCI公布台股權重二降、一升，指數由紅翻黑，近期轉強的新台幣又被拖累，不只無法延續近幾日升勢，午盤過後貶幅更是加速擴大。

「MSCI一公布，外資就開始一面倒搶買美元，好像大家說好了似地」，外匯交易員說得直接，下午盤過後，美元買單加速湧出，新台幣毫無招架之力，貶1角的關卡瞬間失守，推估外資單日匯出至少3億美元，約占昨日總成交量14.5億美元的2到3成。

外匯交易員表示，近期新台幣走勢與台股高度連動，只要台股轉強，新台幣就能維持升勢，但沒料到MSCI一口氣調整「MSCI球新興市場指數」及「MSCI亞洲除日本指數」權重，無疑為台股投下震撼彈，匯市也受波及，今年想要有「520行情」不太容易。

國銀財管部門主管說，台幣貶破29.8元後，有機會續往30元靠攏，加上市場整體氛圍是看升美元，導致近日拋美元的力道不強，如果不要太計較非買在低點，「2」字頭新台幣對想投資美元的民眾，都算可以接受。

(中國時報)

A股入摩 台股權重遭雙降 民眾瘋搶辦 員工操到昏倒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。