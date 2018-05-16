民眾瘋搶辦 員工操到昏倒

2018年05月16日 04:10 中國時報 地方中心／綜合報導

中華電499吃到飽方案15日為最後一天，門市外已不見排隊人潮，不過店內仍有不少民眾等候。（方濬哲攝）

中華電信推出499上網吃到飽方案，民眾瘋狂搶辦，電信公司員工也被迫爆肝超時工作，最長工時達17.5小時，還有人體力不支，直接在櫃台暈厥，台北、台中、高雄、桃園皆依違反勞基法對中華電信與子公司開罰100萬至200萬元，新北、台南、台東與屏東也將開鍘。

「499之亂」造成門市營業時間延長、員工超時工作，台中市府接獲10多起員工申訴案，抱怨工作到凌晨3點，勞工局前往中華電信及子公司宏華國際勞檢，確認勞工超時工作，依違反《勞基法》重罰102萬元並要求立即改善。

屏東枋寮鄉中華電信門市內神腦國際員工張孟偉疑因連日操勞過度，14日晚間在櫃台昏倒，所幸即時送醫搶救已清醒，但因頭部撞到手機櫃，出現神經反射異常，經轉送高雄長庚檢查，已返家休養。

11日是張孟偉40歲及小兒子生日，因申辦客戶太多留下加班，家人特地買蛋糕到門市，在上百名民眾見證下慶生，他苦笑說：「因499之亂，首度與顧客一同慶生，也是第一次坐救護車，是永久難忘的回憶。」

高雄市勞工局勞檢發現，中華電信高市28家直營門市，僅4家未超時加班，還有人工作長達17.5小時，已對中華電信、宏華國際各開罰100萬元，並強調若再查獲，將提高罰款至150萬元。

新北市勞檢處連續4天也查獲中華電信15家門市、遠傳4家門市超時工作，將依法開出2萬至200萬元罰單。

其它如北市、桃園市、屏東縣、台東縣及台南市也都有針對中華電信、台灣大哥大、遠傳等電信門市進行專案勞檢，並發現員工超時工作，均依違反勞基法的情節輕重開罰。

(中國時報)