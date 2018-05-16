簡又新示警 台企缺中長期願景

台灣上市櫃公司協會東方領袖講座15日邀請中華民國無任所大使（前外交部長）簡又新演說，對於企業永續發展提出建言。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

前外交部長、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新昨日指出，責任型投資已成趨勢，國際大型基金和投資機構非常重視CSR概念，但他也示警，台灣企業經營最大危機，就是缺乏5、10年中長期的願景，甚至連明年的計畫都講不出來，任憑企業未來發展「隨風飄」，錯失掌握策略的機會。

簡又新是在昨晚台灣上市櫃公司協會舉辦「東方領袖講座」，以「企業永續企業長青」為主題做專題演講時，作上述表示。

根據統計，台灣百大企業歷經30年發展後，最後只會剩下18％，顯示要維持公司長久營運非常困難；簡又新進一步指出，台灣企業現面臨全球化、科技躍進、氣候變遷等變化，企業永續經營目標將更具挑戰，若沒有短中長期的願景與策略，會讓企業陷入非常大的風險之中。

為跟上國際腳步，政府已明定我國於2050年二氧化碳總排放量，至少要比2005年減少50％的總排放量，以達到長期減碳目標；政府、企業接下來得思考，如何在減少使用媒、石油等燃料，又讓經濟維持繼續成長。

減碳的新思維若在企業沒有灌輸、執行，簡又新指出，不僅會受國際社會譴責，未來生產的產品還可能無法出口、銷售，企業經營觀念不能不趕快跟上國際腳步。

過去經濟成長掛帥，汙染了環境，簡又新表示，現在觀念反轉了，經濟成長、環境保護、社會公益三者要取得平衡；近年企業社會責任（CSR）已成為趨勢，每個公司都要有撰寫規畫與執行的能力，尤其國際大型基金和投資機構都非常重視CSR概念，簡又新表示，相關數據顯示CSR績效與企業獲利呈高度正相關。

石油燃料即將於21世紀中逐步終結使用，簡又新建議，永續發展必須由上而下推動，公司同仁也要展開全面再教育，並於財報中揭露重大氣候相關資料；根據人力銀行統計顯示，CSR表現好的公司，更能吸引優秀人才，員工也會有較高的工作滿意度及向心力。

(中國時報)

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