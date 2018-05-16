中華電展延補件 挨轟變相延長

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中國時報
／台北報導

「499之亂」總算落幕，昨晚各家電信門市雖然仍有人潮，但相較於上周的瘋狂，明顯退燒許多。中華電、台灣大及遠傳提醒，昨晚上網預約者，已經保留申辦資格，務必在本月底前到門市解約及補件，流程才算走完。

對於「499之亂」落幕後，短期內還會不會有這麼殺的資費？資深電信業者直言，這沒人敢說死，但短期間「499之亂」引發龐大爭議，就算有電信業者想再搞一波，都得多加評估，要有令全民瘋狂的資費恐得再等等。

中華電信上周二無預警宣布，開放全民不限資格申辦「499吃到飽」，由於此次首度開放老客戶解約重續，龐大人潮灌進各地門市，不只超過門市人員服務能耐，就連中華電信董事長鄭優都出面道歉，創下電信史首例。

就怕最後一天「爆棚」，中華電信緊急在官網宣布，新申請、攜碼、3G轉4G客戶，15日前於網路申請成功後，申請單狀態為「待來店辦理」，最晚本月底前營業時間內至指定門市，核證及取卡以完成網路申請流程。

由於這項被解讀為「變相延期到月底」，又是炮火隆隆，中華電昨早特別出面說明，強調沒有延長、499方案就是到15日如期喊卡，網路門市作法只是考量民眾方便的權宜之計。

中華電行銷處副總經理林文智說，主要是因為這幾天各門市人都很多，就算想要攜碼進入中華，也要到其他業者門市辦解約，考量兩邊都要等，所以才彈性展延補件時間，但「499方案沒有要延長」，就是15日截止。

對於499會否「復活」，林文智表示，「市場是動態的、密切留意市場變化」，隨時都會有適合促案，沒有把話說死。電信業者認為，中華電開了「499吃到飽」這槍，象徵台灣進入平價網路吃到飽時代，就價格來說，絕對有可能再降價，只是這回「499之亂」搞得沸沸揚揚，嚴重失序，接下來要推促案恐得有更多考量，做足準備再推。

(中國時報)

簡又新示警 台企缺中長期願景

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