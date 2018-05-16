生態旅遊年 觀光產值2.48億

2018年05月16日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

交通部觀光局公布2017年生態旅遊年執行成果，遊客人次有33萬6000次，觀光產值達新台幣2億4800餘萬元，培訓466位生態解說員。觀光局長周永暉說，生態旅遊年觀光局持續創造亮點，賞螢國際年會去年首度在台灣舉辦，可以說是生態指標，也成為遊客觀光主題；還有「觀鳥馬拉松」，吸引國際賞鳥人士來台，同時帶動區域旅遊發展。

觀光局指出，每3年1次的螢火蟲國際年會首度在台灣主辦，來自4大洲、20多個國家的100多位螢火蟲專家、學者共聚一堂，分享各國最新的螢火蟲研究以及保育成果，並完成「台灣賞螢地圖」。

去年4月1日至5月6日舉辦「花東縱谷螢蝶生態之旅暨環境教育」活動，計有7000多人次遊客數；針對「2017大農大富賞螢趣」活動包裝賞螢生態遊程，去年參與人數共計1萬餘人。

亞洲賞鳥博覽會 11月舉辦

雲嘉南管理處為發展永續生態旅遊，自2012年開始辦理「觀鳥馬拉松」，每年吸引許多國際賞鳥人士參與。預計今年11月16日至20日，將舉辦亞洲地區最大賞鳥交流活動的「第九屆亞洲賞鳥博覽會」，希望能吸引更多亞洲區賞鳥人士來台。

北海岸及觀音山國家風景區管理處，由於在觀音山記錄到的猛禽高達24種，生態資源非常豐富，於去年舉辦「觀音‧觀鷹」主題活動結合生態旅遊、彰顯里山倡議精神的綠色講堂、推廣低塑減碳的綠生活市集及在地小農產品的農夫市集等，活動超過1萬4000人次，並創造400多萬元產值。

低塑減碳綠生活 吸客吸金

為推廣北海岸金山在地觀光，去年首次結合金山當地特色文化資產「蹦火仔」，利用全世界僅剩4艘的蹦火船，舉辦以青年及親子為主軸的沙灘音樂會、園遊會及蹦火仔漁船展演，近4000人次參與。

花東縱谷國家風景區管理處則結合地方產業及文創特色，辦理夏至235及台灣自行車節系列活動等，研發以板塊聚合為意象的伴手禮「花東板塊巧克力禮盒」，將地質知識「形象化」為可食用的巧克力，促進在地觀光產業及發展淡季旅遊。

(中國時報)