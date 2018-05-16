推廣環境教育 從生活中做起

雲嘉南濱海國家風景區管理處以「井仔腳瓦盤鹽田」，贏得「亞太旅行協會」環境教育計畫金獎。（觀光局提供）

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中國時報
／台北報導
觀光局推動生態旅遊，全台都有景點。（觀光局提供）

「井仔腳瓦盤鹽田」，贏得「亞太旅行協會（PATA）」環境保育類－環境教育計畫金獎，讓台南鹽田躍上國際！交通部觀光局長周永暉表示，生態旅遊跟環境教育緊密結合，鼓勵民眾走出戶外，觀光局持續累積亮點，在風景管理處努力下，讓許多遊客串連各景點，旅遊更有意義。

觀光局去年起推動生態旅遊年，成效逐漸展現，除了推展觀光，各國家風景區管理處更致力於環境教育。

「環境教育更要由生活中做起！」周永暉指出，東部海岸國家風景管理處在夜訪小野柳遊程中，募集空貝殼，並記上編號，由遊客安置於寄居蟹出沒地點，讓小野柳的寄居蟹能取得合適蟹殼，給寄居蟹一個「家」，並結合遊憩與環境保育。

另配合綠島旅遊旺季，邀請遊客做5件愛綠島的事，包括植樹、租借電動機車或腳踏車、淨海淨灘、護蟹俠客行及一公斤愛旅行（帶一公斤垃圾回本島），共有4273人響應。

為了推展環境教育以及觀光永續發展，花東縱谷國家風景管理處鯉魚潭環境教育中心，於2016年12月取得環教場所的認證後，推廣包括「濕地淨化」、「夜間觀察」、「阿美族傳統文化與民俗植物應用DIY體驗」等3種環教主題課程；同時結合賞螢生態之旅暨夜間觀察環境教育，去年4月1日起至5月6日止，短短一個多月就有352人參與活動，也配合花蓮林區管理處辦理大農大富賞螢活動，參加人次多達1萬6836人。

另外，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處規畫興建「壯圍沙丘旅遊服務園區」，以「慢活」為主要營運核心理念，今年4月28日開園，園區內沙丘展覽館由蔡明亮導演策展，並及由薰衣草森林團隊進駐森林島嶼店面，同步正式營運，推廣宣傳園區特色及周邊觀光資源，規畫春夏秋冬季四季行銷活動，串聯結合宜蘭濱海特色觀光景點。

(中國時報)

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