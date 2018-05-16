狗仔頭裴偉惡意抹黑 文大告到底

2018年05月16日 04:10 中國時報 鄭薇心／台北報導

私立文化大學（文大）校長遴選爭議延燒，文大董事長張鏡湖指控，《鏡週刊》社長裴偉與「反張（張鏡湖）派」董事合作，自1月15日起，連登12篇不實報導惡意抹黑，影射他將文大視為家族產業，並據為己有。更離譜的是，連張鏡湖已過世33年的父親、文大創辦人張其昀都遭受波及，誣指張鏡湖挪用校款，為父購置墓地。

對此，張鏡湖嚴正澄清，「我從沒有計畫要扶植自己的女兒接掌文化大學，我向來主張，只要學經歷夠資格，有足夠能力治校的人，未來都可能成為學校的領導人。」

月前張鏡湖已狀告裴偉及撰稿記者涉嫌加重毀謗、妨害名譽，張鏡湖表示，「這次文大校長遴選，《鏡週刊》竟然利用報導，一次又一次將我塑造成是自私自利，利用董事長職權力保家產的錯誤印象，很明顯就是特定人士授意，圖謀龐大的校產而來，請問裴偉和這些人是什麼關係？為何將媒體當成打手？」

面對張鏡湖的指控，裴偉強調「完全是子虛烏有」，並表示和文大董事們都不認識，「這些新聞都是主跑教育線的記者主動發掘撰寫，和我一點也無關，更沒有所謂的下任何指示。每篇報導都是依據教育部裁罰文大資料及事實根據而來。內容也都有向張鏡湖查證，看影片就知道。」此外，裴偉說，他從事媒體以來，從沒有外界所稱的烏龍報導，「這些報導都是記者據實採訪而來，和我無關，我也從來不會干涉。」

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(中國時報)