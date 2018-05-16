兩韓高層會談 推跨境鐵公路

2018年05月16日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

南北韓今天將在板門店舉行繼文金會後首次的高層級會談。雙方除磋商如何落實峰會簽署的《板門店宣言》，也同意討論推動連接東西海岸跨境鐵公路的計畫。另外‧北韓則持續施展「魅力攻勢」，不僅主動邀請8名南韓記者赴朝採訪豐溪里核試驗場關閉過程，還首度派遣2名外交官出席南韓主辦的國際會議。不過，南韓國安顧問強調，若北韓提出「漸進式非核化」作法，川普或南韓人民都不會接受。

漸進式非核 美韓不會接受

在板門店南韓一側「和平之家」舉辦的首場後續會議中，北韓代表團由祖國和平統一委員會委員長李善權為首，帶領鐵道省副省長金潤革、體育省副省長元吉友、祖國和平統一委員會副委員長朴英一、民族經濟合作委員會副委員長朴明哲等4名高層官員與會，南韓方面則是由統一部部長趙明均領軍。南韓原本於8日向北韓提出14日舉行高層級會議的邀請，但因北韓希望延後，故改至今日。

從雙方談判代表陣容來看，對接並升級改造東西海岸跨境鐵路公路計畫將成為主要議題。預定於5月舉行的將軍層級軍事會談、離散家庭團聚活動、在開城設立南北韓共同聯絡事務所、2000年《南北共同宣言》聯合紀念活動、組隊參加印尼雅加達亞運會等事項也可望達成共識，並寫入《板門店宣言》。

拆核試驗場 南韓記者見證

被記者問及會談中是否會要求釋放6名被北韓羈押的南韓公民時，南韓統一部發言人白泰鉉表示：「南北韓高層已透過板門店宣言表示，將努力解決民族分裂造成的人道主義問題。南韓將爭取在兩韓紅十字會會談解決此事。」

為拉近雙方關係，北韓15日通知南韓，將邀請南韓通訊社和電視台的8名記者赴朝實地採訪豐溪里核試驗場的拆除過程。受邀的記者需先向北韓駐北京大使館申請簽證，22日從北京乘坐專機飛抵元山葛麻機場、轉乘火車前往核試驗場，之後返回元山，26日或27日從葛麻機場搭機離境。

統一部論壇 朝外交官參加

南韓統一部官員證實，以「半島和平與未來」為主題的「2018年半島國際論壇」18日在哈薩克最大城市阿拉木圖舉行，北韓駐俄羅斯大使館的2名外交官也將出席。這是北韓外交官首度參加統一部主辦的國際研討會，反映韓朝關係正不斷回暖。

日前南韓與日本媒體報導，14日疑有北韓高層官員乘坐高麗航空班機抵達北京首都機場，北韓駐陸大使池在龍親自前往迎接。據北韓「朝中社」15日報導，該名訪問大陸的高層官員為勞動黨中央委員會副委員長朴泰成。

(中國時報)