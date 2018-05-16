半島若統一 175萬北韓人南遷

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中國時報
／綜合報導

南韓對外經濟政策研究院（KIEP）與德國哈雷經濟研究所（IWH）15日共同發布報告指出，由於南北韓經濟總量差距十分明顯，若朝鮮半島突然統一，約有175萬的北韓居民可能遷居南韓。雙方應預先做好充分準備，以避免社會經濟遭到劇烈衝擊，並產生混亂。

據KIEP智庫2014年的推算，北韓人口有2500萬人，由此推算，兩韓統一後可能有7％也就是175萬名北韓居民南遷。此現象將導致北韓的失業率提升至30-50％，南北韓就業市場也會發生巨大變化。

報告指出，為使朝鮮半島統一後的混亂狀況降至最低，北韓需在統一前推動改革開放，以縮小兩韓的經濟總量差距。南韓則需帶領北韓引進自由市場機制，並協助北韓勞工學習提高生產效率的方法。

報告還指出，從東西德的統一進程中可發現，只要預先做好準備，就可降低統一所需成本，因此，南韓需增強北韓的總體經濟穩定性。統一後不久，韓國總體經濟形勢將會惡化，因此需要進一步穩固經濟基本面，以確保匯率、利率保持穩定。

目前南北韓的國內生產毛額（GDP）稱得上有天壤之別。據美國中央情報局（CIA）發布的「世界概況」（The World Factbook），南韓2016年的GDP為1.9340兆美元，北韓2015年僅有400億美元，前者約為後者的48.35倍。

(中國時報)

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