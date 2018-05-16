以軍鎮壓巴人60死 多國譴責

2018年05月16日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

以巴衝突加劇，巴勒斯坦發動全面停課停工停市，抗議以色列當局兩天來鎮壓導致有60人喪生的悲劇。約旦河西岸伯利恆市有12人遭以軍橡膠子彈射傷，另有33人因吸入催淚瓦斯嗆傷。

多國政府譴責以軍的作為「不符比例原則」，土耳其甚至指控以軍「大屠殺」，召回駐以大使、要求以方大使暫時離境，以示抗議。伊朗則指責以國領導人是「犯下殘暴屠殺」的戰犯，應受國際審判。而美國當局則全力維護以國，歸咎掌控加薩的巴人反抗運動「哈瑪斯組織」搧風點火是造成事件升級主因。美更動用否決權，封殺了聯合國安理會其他14國支持的真相調查草案。

美國承認耶路撒冷為以色列首都，並在14日為遷移當地的大使館揭幕，導致盼在耶城立都建國的巴人激烈抗爭，將加薩與以國邊界圍牆地帶逾月的返鄉運動推上最高峰，結果以軍動用實彈和催淚瓦斯血腥鎮壓，當日有58名巴人喪生、2700多人受傷。是2014年以來，傷亡最慘重的以巴衝突事件。

加薩市衛生部指出，15日破曉又有1名8個月大的女嬰嘉杜爾，因吸入以軍發射的催淚瓦斯窒息殞命。加上同日早晨，30歲男子傅爾因前日抗爭時受重傷不治身亡，使得這波以巴衝突喪生人數累增到60人（含8名兒童）。

自3月30日加薩地區巴人展開返鄉大遊行抗爭以來，以軍鎮壓已奪走至少109巴人生命，另有約1萬2000巴人負傷。巴人自治政府主席阿巴斯15日號召約旦河西岸巴人各級學校、民間企業與公營事業，全面停課停工停市，以哀悼加薩走廊遇害的抗爭同胞。

法國總統馬克洪也譴責以軍開槍鎮壓，他與英國首相梅伊更重申反對美將大使館遷至耶城。

德國與歐盟亦強烈敦促以國應對抗爭當符合「比例原則」。聯合國也深表關切，並呼籲以軍與巴人雙方克制。

聯合國安理會應科威特要求，15日就加薩局勢進行討論。巴人方面並訴求安理會就此事召開緊急會議。各國也草擬了一份安理會聲明草案，呼籲對以軍的鎮壓行動展開獨立且透明的調查，以追究相關責任。然而，美國在15日的安理會會議動用否決權，封殺了其他14國支持的該聲明草案。

(中國時報)