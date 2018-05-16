薩德爾聯盟贏大選 伊拉克變天

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中國時報
／合報導

伊拉克12日舉行的國會大選大勢底定，初步計票結果顯示，強硬反美和反伊朗的伊斯蘭什葉派教士薩德爾領軍的「邁向改革聯盟」穩占上風，篤定勝選，令許多觀察家大感意料。這項發展恐使當前衝突頻起的中東局勢更加動盪不安。

初步計票結果顯示，伊拉克全境18個省分裡16省開出的逾9成選票顯示，「邁向改革聯盟」獨占鰲頭，尤其囊括含首都巴格達的6個省分最多選票。前交通部長阿米里領導的「法塔赫聯盟」得票居次。

而原先被看好的現任總理阿巴迪領導的「勝利聯盟」落居第三，跌破不少專家眼鏡。這是伊拉克與敘利亞境內「伊斯蘭國」（IS）恐怖組織潰敗後，伊拉克首次國會大選。

薩德爾是伊國當今唯一同時反美也反伊朗的什葉派領導人，他顯然是盤算伊國先前的政府不論親美或與伊朗合作，都著重於反恐、對抗伊斯蘭國的戰爭，而輕忽民生致民怨沸騰。他主要訴求民族與民粹主義，並猛攻當局貪瀆亂象，還拉攏世俗派與共產黨，獲得全國各地數百萬窮苦大眾熱烈支持。

美國《新聞周刊》稱，44歲的薩德爾「積極煽動反美」，他曾在美軍2003年占領伊拉克後，領導武裝團體對抗美軍，2008年更號召伊拉克人舉行「百萬人反美」大遊行。不過作為什葉派領導人，薩德爾並未投向伊朗懷抱，去年他還曾訪問伊朗宿敵沙烏地阿拉伯，並會晤沙國王儲穆罕默德。

伊國現任阿巴迪已透過電視公開呼籲各政治聯盟尊重選舉結果，並表達了與薩德爾合作組建新政府的意願。

選舉委員會指出，尚未公布選票結果的基爾庫克省和杜胡克省計票工作仍持續進行，最終結果將在計票完成後發布。

(中國時報)

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