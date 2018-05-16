兩岸企業家峰會 郭金龍接棒

2018年05月16日 04:10 中國時報 徐維遠 ／北京報導 ／北京報導

兩岸企業家峰會大陸方面理事長將換屆，前大陸國務院副總理曾培炎（左）將交棒給前北京市委書記郭金龍。圖為曾培炎與台灣方面理事長蕭萬長（右）去年握手畫面。（中新社）

郭金龍 小檔案

兩岸企業家峰會大陸方面理事長將進行換屆，據了解，十八屆中共中央政治局委員、前北京市委書記郭金龍將擔任新一屆理事長，接替現任理事長、前大陸國務院副總理曾培炎。

近年來，兩岸企業家峰會下的紫金山峰會對兩岸交流重要性不亞於博鰲論壇、海峽論壇及國共論壇，在國共論壇今年能否順利舉辦仍懸而未決下，紫金山峰會大陸方面維持由「副國級」的層級掌軍，意味大陸仍視兩岸企業家峰會為對台交流的重要平台。

紫金山峰會扮交流平台

知情人士透露，前北京市委書記郭金龍將出任兩岸企業家峰會大陸方面理事長，取代現任理事長曾培炎，郭、曾兩人都曾任中央政治局委員、屬「副國級」，意謂兩岸企業家峰會大陸方面新任一把手仍與過去平級。據悉，該峰會也將是近一年國台辦、海協會、海貿會與海旅會之後，最後一個進行領導班子換屆的大陸主要涉台單位。

日前有媒體披露郭金龍將接替陳德銘接下海協會長一職，不過在4月27日，前大陸國台辦主任、現任大陸全國人大外事委員會副主任張志軍被推舉為海協會新一任會長；現傳郭金龍將任兩岸企業家峰會理事長，也算是插足大陸涉台圈中的重要一環。

郭曾赴台、兩岸人脈好

郭金龍擔任北京市長、北京市委書記時對台灣事務並不陌生，也曾經赴台交流。

曾接待郭金龍赴台交流的北京資深台商回憶，若郭金龍接掌兩岸企業家峰會理事長，如何發揮確實令人關注，尤其郭的兩岸人脈豐沛，北京市長、市委書記時代與台商互動非常密切，也經歷過兩岸關係最好的時期；如何透過峰會平台與紫金山峰會擴展兩岸經貿合作，應可期待。

郭金龍2012至2017擔任北京市委書記期間，曾接待吳伯雄、連戰、宋楚瑜、朱立倫等藍營要角；2016年郭金龍出席第二屆兩岸媒體人北京峰會表示，「京台交流與合作穩步發展，為推動兩岸和平發展發揮了重要作用」。

(中國時報)