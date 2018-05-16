產業互補 台應參與一帶一路

2018年05月16日 04:10 中國時報 陳政錄 ／上海報導 ／上海報導

首屆「一帶一路」論壇14、15日於上海召開，上海社科院副院長王振15日指出，隨貿易全球化進程推進，他了解到，台灣雖正推動新南向政策，但隨大陸推動一帶一路，近期也分別與日、韓推進第三方市場的合作機制，預計將成為趨勢，建議台灣可透過兩岸長期產業的互補經驗，積極參與一帶一路。

王振在15日舉辦的一帶一路重點區域國情研究分論壇後受訪表示，以自身於長三角經濟帶的研究，以及赴台交流的經驗，他認為，台商在電子訊息、服務等領域具有優勢，而目前隨大陸本地生產要素出現轉變，基於一帶一路和新南向政策的部分重合，台商可搭上列車，實現共贏。

王振提到，基於一帶一路推展互利共贏的理念，在全球化的當下，台商更應考慮彼此擴大合作的可行性，如以在陸發展的台商為例，可能與大陸本土企業合作先行，在台企業也可藉由與陸企的產業優勢互補，在東南亞等地市場有更好的發展。

論壇上，許多大陸學者針對一帶一路發表研究報告，上海社科院世界經濟研究所研究員、台研中心主任盛九元在《一帶一路倡議的發展及對兩岸經濟合作的影響》報告中稱，由於兩岸業者在大陸布局面臨同質性上升、環境局勢變遷等競爭挑戰，雙方ECFA等協議後續推進又受限政治因素，在此之下，一帶一路提供兩岸產業互補合作，進入東南亞、歐盟等海外市場的新機遇。

盛九元提到，若台商欲轉向以市場、知識要素為主，其品牌發展需要市場支撐，而在一帶一路的過程中，台灣在服務領域的營銷模式上有豐富經驗，陸企則在網路、產能供給上有優勢，將能實現互補。

(中國時報)