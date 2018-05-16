美放過中興 換陸取消農產品關稅

2018年05月16日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 江靜玲 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普日前表態要讓受到美國商務部制裁的大陸電信設備製造商中興通訊「快速恢復業務」。《華爾街日報》引述知情人士披露，陸美已接近達成協議，美國可能解除對中興通訊的制裁，以換取北京取消對數十億美元的美國農產品加徵關稅，同時還會放鬆非關稅限制措施，並快速放行美國晶片商高通以392億美元收購恩智浦半導體一案。

美商務部長羅斯14日表示，美對中興的制裁最終迫使其瀕臨停業，而川普13日在推特上表示要檢討這個案子，顯示大陸對美國科技的依賴，但美國的立場是對中興懲處案的執行，應與貿易談判分開處理。

《華爾街日報》昨引述知情人士指出，就中興通訊問題，陸美接近達成協議，華府可能以暫緩制裁中興，換取北京同意暫緩4月初宣布對美國農產品加徵的關稅。川普政府擔心美國農民對關稅舉措的強烈反對，可能危及共和黨11月參眾兩院選舉。

報導稱，作為潛在協議的一部分，大陸還將放鬆部分針對美國農產品的非關稅限制措施。例如自去年底以來，中方收緊了對美國大豆的質檢，導致貨物在大陸港口滯留。

同時，若雙方條件談成，還將減少高通收購恩智浦半導體面臨的障礙。報導引述知情人士稱，大陸商務部已承諾立即重啟對該交易的審批。過去幾月來，美國公司多宗巨額跨境交易都因大陸商務部的審批問題而無法推進。

報導還引述知情人士指出，川普核心團隊也相當意外有如此轉向，在川普發表推特前，團隊內還未跨部會協商政策。

《紐約時報》則報導稱，川普此次態度大轉彎，代表著美國財長穆欽、美國國家經濟委員會主席庫德洛等「溫和派」再次取得上風。

報導稱，中方經濟特使劉鶴此行赴美談判將一直延續到本周末，雙方都希望可達成一項能夠化解貿易爭端的初步協議。不過，目前雙方尚未達成協議，談判也可能破裂，尤其考慮到穆欽和其他官員在對華問題上存在嚴重分歧，讓局面更加複雜。

(中國時報)