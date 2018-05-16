美反傾銷調查 兩岸都中槍

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中國時報
／綜合報導

美國商務部14日公布反傾銷調查初裁結果，指台灣、大陸及義大利輸美鍛鋼配件（forged steel fittings）售價低於公允價值，裁定課徵反傾銷稅，傾銷差率分別為：台灣116.17％，大陸7.42％至142.72％，義大利49.43％至80.20％。

本案台灣受調廠商為柏緯鐵工股份有限公司及路竹新益工廠股份有限公司。據經濟部國貿局15日新聞稿，美商務部資料指出，台灣受調廠商因未填復問卷，商務部基於不利可得資訊（adverse fact available），逕依本案原告之主張，裁定受調廠商之傾銷差率為116.17％，台灣其他廠商傾銷差率亦同。「傾銷差率」是出口價格和正常價格的差率，為反傾銷稅率主要根據。

依美商務部規畫時程，將於7月23日前裁定對我涉案產品之反傾銷終判結果，美國際貿易委員會則預定於9月6日前做出本案產業損害之終判結果。我輸美受調產品以成品為主，少部分為半成品，主要用於鋼管組裝，為鋼鐵之下游製程產品。據美國統計資料，2017年我輸美該等產品金額為1933萬美元（約新台幣5.8億元）。

經濟部國貿局呼籲，在國際間反傾銷調查案件頻仍的情況下，我業者應積極應訴，爭取較佳之調查結果。而本案我商可把握未來行政複查的機會積極配合調查，以爭取符合我商實際狀況的裁定。

(中國時報)

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