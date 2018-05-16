王岐山新職 中央外事委委員

新成立的中共中央外事工作委員會召開首次會議，證實大陸國家副主席王岐山（前排中）擔任委員一職。圖為王岐山昨會見美方官員和代表。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

大陸於今年兩會發布黨和國家機構改革方案，新成立的中央外事工作委員會（由中央外事工作領導小組升格）昨召開第一次會議，除強調要加強黨中央對外事工作集中統一領導，也首度證實國家副主席王岐山擔任委員，負責外交工作。

王岐山今年出任大陸國家副主席後，公開活動多與會見外國政要有關。有分析認為，王岐山是大陸外事工作的主要負責人之一，也在陸美經貿談判中扮要角。

中央外事委員會成員，依序是主任中共總書記習近平、副主任國務院總理李克強、「中央外事委員會委員」王岐山。王岐山排序僅在習、李之後。

據了解，在胡錦濤時期，中央外事工作領導小組組長為總書記，副組長為國家副主席。而在這次小組升格為委員會後，委員會主任為總書記習近平，副主任改為國務院總理李克強，國家副主席王岐山則擔任委員會委員。

屬中共政治局常委的中共書記處書記王滬寧、國務院副總理韓正也參加會議，但二人並沒有「中央外事委員會委員」頭銜。

針對這次會議，報導稱，習近平強調，要加強「黨中央對外事工作的集中統一領導」，準確把握當前國際形勢發展變化，銳意進取，開拓創新，努力開創中國特色大國外交新局面。

對於外事委員會功能，習表示，要發揮決策議事協調作用，推動外交理論和實踐創新，為外事工作開創新局面提供有力指導。

在外部環境的評估上，習指出，當今世界不確定不穩定因素增多，機遇和挑戰並存。要準確把握國際形勢變化的規律，既認清大陸和世界發展大勢，又看到前進道路上面臨的風險挑戰。

(中國時報)

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