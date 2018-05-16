汶川現場－民間累積善意 還能撐多久

2018年05月16日 04:10 中國時報 藍孝威

居住於四川都江堰台灣愛心家園的居民，感謝台灣同胞在汶川地震後的協助。（陳政錄攝）

汶川大地震回顧

汶川地震發生至今10周年，回到台灣援建的地震重建區，不管是學生或居民，對來自台灣的訪客都自然流露深深的感謝，和目前兩岸官方間劍拔弩張的高度緊張完全不同。還好有來自台灣的民間團體不斷對大陸投注善意，維繫了兩岸的友誼，但是這種得來不易的關係，禁得起台獨政客不斷地消費嗎？

愛心種子 獲災民好感

「謝謝你們，我們永遠會記得台灣人對我們的好！」走進台灣人在都江堰援建的社區，在一樓門前修剪花木的張老先生得知我們來自台灣，連忙放下剪刀上前握手致謝。

「感謝你們在512大地震中向我們伸出援助之手！」來到台商捐助援建的小學，小學生送上貓熊玩偶，上面還附了一張手寫小卡片。雖然只有11歲，對台灣的概念還很模糊，當年地震發生時也尚在襁褓，但這些孩子知道，自己所身處的校園，和台灣有著千絲萬縷的聯繫。

10年前的汶川地震，台灣各界捐款達13億多元人民幣，捐錢捐物，撒下的愛心種子，在災區民眾心裡不斷成長。10年後，即使兩岸官方關係急凍，但只要提起台灣，當地民眾的心裡仍滿是溫暖的記憶。

慈善是最好的投資。雖然行善不該抱有特定目的，也不能寄望可以從中收穫什麼，但至少能開展雙方的友誼。

兩岸關係 要誠心經營

在馬政府8年期間，兩岸適逢交流發展高峰期，不僅官方互動融洽，民間也來往密切，可惜最後仍未能善用執政資源，獲得民眾更強烈的支持。在蔡政府上台後，台獨爭議讓兩岸關係驟降至冰點，大陸民間更是仇台情緒高漲，網上經常可見支持武統的聲音。

雖然網路意見喧囂，但其實兩岸民間昔日的情分仍在，台灣的慈善和愛心，已贏得大陸民眾的友誼。但是花了大把力氣才搭建起的兩岸和平友誼之橋，只有民間出力維繫是不夠的，禁不起民進黨政府三不五時的拆磚抽瓦，沒有誠心經營兩岸關係，過往累積的善意只會加速消磨殆盡。

(中國時報)