四川再起 台商帶路商機大開

2018年05月16日 04:10 中國時報 陳政錄 、 藍孝威 ／成都報導 ／成都報導

川震10周年，四川省正在完成從重建到再起的轉變，期間兩岸彼此在互助過程中建立的情誼，更成為經貿合作的重要基礎之一。四川省委副書記鄧小剛直言，目前四川註冊台資企業已達2055家，投資總額從2008年的38.56億美元，成長到逾186億美元，成為大西部台商最多、投資額最大、擁有涉台園區最多的省分。

以四川德陽高新產業園區為例，自2015年獲大陸國務院批准，2017年由大陸國台辦、發改委等在四川掛牌成立全大陸第二個「海峽兩岸產業合作區」。

德陽高新區經濟局副局長張敏佳受訪指出，目前高新區已順應中央惠台31項措施，初步研擬6大類、18項包含土地、資金、稅務減免等領域的政策，加上當地位於大陸推動一帶一路倡議所對接歐洲市場的主要基地，透過「蓉歐」直達鐵路，台商可減少大約7/8的運輸成本，為其融入一帶一路市場提供機遇。

張敏佳表示，目前台商有台玻集團等正在洽談設廠事宜，目的便是為了拓展大陸中西部市場，和搭上中歐班列的直通車優勢。

值得注意的是，促進兩岸青年創新創業發展，也成為四川的重點項目，德陽海峽兩岸青年創業園負責人許淵順說，以生產要素、競爭力和市場潛力來看，大陸中西部對新創企業來說，起步時相對容易，又可搭橋一帶一路機遇，拓展歐洲市場。

(中國時報)