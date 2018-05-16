馬施政軟弱 陸學者恨鐵不成鋼

2018年05月16日 04:10 中國時報 潘維庭 、 徐維遠 ／台北—北京採訪報導 ／台北—北京採訪報導

10年前的汶川大地震，台灣對陸捐款踴躍，但10年後兩岸人民情感卻比當年淡漠，原因何在？有學者認為，馬英九執政期間，雖然兩岸關係大幅改善，但施政軟弱，還隨綠營起舞，許多「該做的事沒做」，又遇上太陽花學運，因而遭逢重大潰敗；陸學界對馬也有「恨鐵不成鋼」的感受。

台大名譽教授張麟徵認為，汶川地震發生時馬剛當選，兩岸政策有很大改變，雖然兩岸關係在馬時代大幅改善，但到第二任期卻出現許多政策上的反覆。

張麟徵舉例，馬在第一任時講「我是中國人」，後來不提；第一任競選時提兩岸要簽和平協議，第二任時也說此事「未來10年無可避免」，但任內都沒兌現，內政上許多政策還隨民進黨起舞。

最關鍵的是2014年太陽花學運。張麟徵說，當時學生闖入公署，公權力卻沒介入，馬的懦弱與現在蔡的強悍形成強烈對比，藍營支持者失望，才讓國民黨2014、2016年大選遭遇前所未見大潰敗。

另外，大陸涉台學者認為，無法否認馬執政8年對兩岸和平確有貢獻，但大陸輿論、官場與學界乃至民間，仍對馬有「恨鐵不成鋼」感受，認為應在兩岸關係極佳、民間互有好感時，進一步尋求兩岸政治發展。

前大陸社科院台研所長余克禮就曾在馬卸任時撰文痛批，馬執政8年死抱「不統、不獨、不武」和「只經不政」路線，迴避政治談判，對兩岸關係傷害很大，也讓兩岸政治關係實質倒退，事後余克禮受訪也說，「這是他對馬一貫的評價」。

(中國時報)