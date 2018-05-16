台灣愛心家園 川民至今感念

2018年05月16日 04:10 中國時報 藍孝威 、 陳政錄 ／成都報導 ／成都報導

過去10年兩岸經歷大交流時期，實現多項雙邊合作，雖然在政黨輪替後，兩岸官方陷入冷對抗，但還是有許多台灣的慈善團體發揮愛心，維繫著兩岸友誼，例如台企聯、台商和台灣民眾，不僅當年捐資8997萬元人民幣在都江堰援建「台灣愛心家園」，至今仍持續提供志工服務，讓居民相當感念。

台灣方面在當地援建項目多以學校、衛生中心、住宅為主。以旺旺集團為例，共援助了廣元市嘉陵小學、阿壩州金川縣馬奈中心校、阿壩州茂縣疊溪鎮小學校3所學校的重建工作。

據統計，台灣各界捐款13億多元人民幣，援建重建項目達189個。台企聯在都江堰援建「台灣愛心家園」，讓744個受災家庭受惠，交屋後，台企聯仍持續提供服務。台企聯兩岸交流功能委員會常務副主委洪璽曜說，台企聯成立愛心家園委員會，只要社區活動有需要，台商還是默默捐助，主要就是讓鄉親住得有希望，因為人就是要留在希望裡，台商也希望對大陸盡到棉薄之力。

慈濟不僅在災區援建5所學校，也推動兩岸師生互訪。成都大愛感恩環保科技公司董事長黃崇發表示，慈濟每年都會邀請兩岸的師生到對岸參訪，除了促進彼此了解，也埋下友誼的種子。

長榮集團發言人柯金城表示，2008年汶川地震發生後，長榮在邛崍捐資援助災區小學，學校落成時，收到300多張學生感謝卡片；隔年台灣遇到莫拉克風災，發生高雄小林村滅村慘劇，長榮援助的這所小學發起募捐，募集到3628元人民幣。

柯金城表示，當時的董事長張榮發收到這筆捐款時，發現裡面有皺皺的鈔票，也有大量的一元硬幣，讓他相當感動，決捐出相等數額的款項給小林村，同時把這些來自大陸小朋友的善款放在基金會博物館裡永久紀念，「這是兩岸人民的同胞之愛、手足之情、兩岸一家親的具體表現。」

(中國時報)