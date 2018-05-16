面對天災 兩岸應互相扶持

花蓮縣長傅崐萁說，兩岸關係不管潮起潮落，經歷多少考驗，始終不變的就是我們都是同源同種的中國人。（藍孝威攝）

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中國時報
／成都報導
汶川地震10周年，歐晉德（前左）重訪舊地，呼籲兩岸在遇到天災考驗時應互相扶持。（藍孝威攝）

今年是汶川512地震10周年，當年許多台灣民眾和企業在第一時間伸出援手，協助災區救援與重建。10年後，參與汶川救災的前台北市副市長歐晉德再度重訪舊地，看到災區10年來的發展，他有感而發的說，面對頻繁的天災，兩岸應互相扶持，體認兩岸關係對共度難關的重要性。

前台北市副市長、汶川512地震台灣救援隊隊長歐晉德10年前率領20多位救難隊員，在地震發生後趕赴災區現場。歐晉德表示，他在汶川地震時強烈感受到，台灣同胞是那樣的關切大陸、那樣的願意付出，他一直認為，「那種力量，是來自於中華民族同胞血濃於水的感覺。」

看到重建工作在這10年裡進展迅速，歐晉德感動說，「中華民族面對艱難的決心、團結的意志，可克服所有的悲傷和困難。」

後來2009年台灣遇到莫拉克風災，也蒙受重大損失，當時大陸支援100多間組合屋。歐晉德說，他當時在台灣紅十字會工作，真實感受大陸的關切之情，「中華民族同胞血脈相連，應該多聯繫、多協助、多關注，這樣的機制大家應該要維持。」

不過，令人遺憾的是，今年2月花蓮地震，因目前兩岸關係急凍，應急機制停擺，大陸想提供救援但遭婉拒。歐晉德呼籲，「不要因為一時的困難而放棄希望，民族血脈絕對要看永久的，盡量溝通、盡量協助，相信能克服所有的困難。」

同時受邀見證10年重建成果的花蓮縣長傅崐萁，感念當時大陸國台辦主任張志軍第一時間致電表達慰問。面對兩岸關係惡化影響救災，傅崐萁說，不管兩岸關係潮起潮落，始終不變的就是大家都是同源同種的中國人。

(中國時報)

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