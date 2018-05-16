丁守中連戰破冰 談北市都更

2018年05月16日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中出線後，近來積極拜訪黨內大老，凝聚藍營士氣，昨日在黨副主席曾永權牽線下，丁守中正式拜會前黨主席連戰請益。由於2014年丁守中與連勝文在黨內初選廝殺激烈，雙方選到翻臉，也讓丁與連戰師徒情誼破裂，如今丁、連能否化解舊怨，成功整合基層，格外受關注。

站台輔選 黨部有規畫

丁守中為整合藍營團結力量，繼上周拜會黨主席吳敦義、前總統馬英九和黨副主席郝龍斌後，昨在黨副主席曾永權、前副主席林豐正陪同下，與連戰進行便當會，雙方暢談近1小時。

2014年國民黨台北市長初選，丁守中與連勝文互打猛烈，丁數度質疑連無法代表年輕世代，批他素人參政沒經驗，引發連戰陣營反彈，不滿丁作為連戰學生，卻不顧師生情誼、忘恩負義，連勝文也諷刺丁，「翻臉比翻書快」，連、丁關係一度被外界認為「回不去了」。

不過，丁守中昨會後表示，他與連戰會中相談甚歡，「聊得很愉快」，談到台北市政建設發展，連戰很關心都更議題，認為北市太落後。與會者則建議，現在整體大環境有利於國民黨，丁作為參選人，應提出長程規畫，找出亮點帶動城市發展。

丁表示與連沒問題

丁守中強調，與會者都說會全力支持他，連戰也有幫他加油。不過針對外界最關注的輔選問題，丁表示，雙方昨日主要是針對市政議題交換意見，沒有具體談到後續的站台輔選問題，但他也強調，連戰未來會替整個台北市選戰輔選，後續黨部會有整體的安排規畫。

至於兩人是否已破冰？丁守中表示，他與連戰一直沒有問題，不久前兩人在活動上遇到，就聊得很愉快，「我們都很好」。昨拜會連戰後，丁守中預告，之後會逐一向歷任黨主席、副主席請益，並與黨籍立委、議員和里長交流討教。

(中國時報)