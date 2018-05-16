丁守中連戰破冰 談北市都更

國民黨台北市長參選人丁守中，昨日拜會前黨主席連戰，雙方暢談近1小時。圖為丁守中（後）參與「幼幼足球、運動發芽」活動。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中出線後，近來積極拜訪黨內大老，凝聚藍營士氣，昨日在黨副主席曾永權牽線下，丁守中正式拜會前黨主席連戰請益。由於2014年丁守中與連勝文在黨內初選廝殺激烈，雙方選到翻臉，也讓丁與連戰師徒情誼破裂，如今丁、連能否化解舊怨，成功整合基層，格外受關注。

站台輔選 黨部有規畫

丁守中為整合藍營團結力量，繼上周拜會黨主席吳敦義、前總統馬英九和黨副主席郝龍斌後，昨在黨副主席曾永權、前副主席林豐正陪同下，與連戰進行便當會，雙方暢談近1小時。

2014年國民黨台北市長初選，丁守中與連勝文互打猛烈，丁數度質疑連無法代表年輕世代，批他素人參政沒經驗，引發連戰陣營反彈，不滿丁作為連戰學生，卻不顧師生情誼、忘恩負義，連勝文也諷刺丁，「翻臉比翻書快」，連、丁關係一度被外界認為「回不去了」。

不過，丁守中昨會後表示，他與連戰會中相談甚歡，「聊得很愉快」，談到台北市政建設發展，連戰很關心都更議題，認為北市太落後。與會者則建議，現在整體大環境有利於國民黨，丁作為參選人，應提出長程規畫，找出亮點帶動城市發展。

丁表示與連沒問題

丁守中強調，與會者都說會全力支持他，連戰也有幫他加油。不過針對外界最關注的輔選問題，丁表示，雙方昨日主要是針對市政議題交換意見，沒有具體談到後續的站台輔選問題，但他也強調，連戰未來會替整個台北市選戰輔選，後續黨部會有整體的安排規畫。

至於兩人是否已破冰？丁守中表示，他與連戰一直沒有問題，不久前兩人在活動上遇到，就聊得很愉快，「我們都很好」。昨拜會連戰後，丁守中預告，之後會逐一向歷任黨主席、副主席請益，並與黨籍立委、議員和里長交流討教。

(中國時報)

東南亞語文賽 人數創新高

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。