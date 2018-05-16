東南亞語文賽 人數創新高

2018年05月16日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市府推動新住民子女母語課程，近年來吸引台灣學生學習，參加東南亞語文競賽人數逐年增加。（譚宇哲攝）

新北市府推動新住民母語教學，台灣學子趨之若鶩！新北市教育局15日舉行第3屆東南亞語文競賽，468人參賽者中，非母語的台灣學子就占了70人、比例15％，創下歷年新高，反映新南向政策下，台灣家長更積極培養孩子東南亞語言能力。

新北市教育局15日於蘆洲區忠義國小舉行第3屆東南亞語文競賽暨頒獎典禮，共有76所新北市公私立各級學校及幼兒園、468人參賽，分為越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語、緬甸語5語，分組進行「團體朗讀」、「親子歌謠」、「幼兒園歌謠」等競賽。

透過競賽 引發學習興趣

教育局指出，東南亞語文競賽舉辦3屆以來，有越來越多台灣學生參加，第一屆台灣學生僅占4％，第二屆增加至10％，今年468參賽者中，已有70位台灣學生，占總參加人數的15％，創下歷屆比賽新高。

副市長呂衛青表示，透過競賽引發學生學習東南亞語言的興趣及動機，並在日常生活中與家人溝通，讓親子互動更密切，也期許青年學子成為具跨文化溝通與跨國行動力的優秀人才，立足台灣，放眼國際。

家長國際觀 影響下一代

新住民文教輔導科長吳宜真表示，透過語文競賽與昂揚文化體驗、企業見習實習、返鄉溯根計畫等系列性規畫，台灣家長紛紛鼓勵子女學習東南亞語言，有家長跟她分享，希望孩子能從小把東南亞語言基礎打好，未來前往東協10國發展，家長國際觀已開始影響下一代的教育。

吳宜真說，目前新北市學校主要提供東南亞語言課程有越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語、緬甸語5語，部分學校還有馬來西亞、菲律賓語等7語課程，未來若參賽人數足夠，也會考慮將東南亞語文競賽語種增加至7語。

(中國時報)