牛欄河遭汙染 邱鏡淳討公道

關西鎮牛欄河自救會成員15日到縣議會陳情，並遞交陳情書給縣長邱鏡淳（左四）。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

不滿日前牛欄河遭排汙卻無相關調查結果，關西鎮牛欄河自救會15日上午到新竹縣議會陳情抗議，希望縣府能「硬起來」，將訴求傳達給桃園市政府。縣長邱鏡淳接到陳情書後，承諾在任內一定會解決牛欄河問題，將動用第二預備金成立開口契約，組織專案處理，待到資料準備齊全將赴桃園市政府協商改善計畫。

竹縣長帶隊 赴桃市協商

3月12日龍潭發生化工廠火災後汙染牛欄河事件，牛欄河自救會不滿訴求被桃園市政府「漠視」，15日上午將矛頭轉向新竹縣政府，希望縣府硬起來，並透過關西鎮議員劉良彬質詢時，要求縣府行文桃園市政府正視並回覆自救會訴求。

自救會成員高舉白布條怒吼，稱鳳山溪上游牛欄河長期受到汙染，但卻一直沒有解決，讓新竹縣民安全飽受威脅。

此次陳情希望縣府答應自救會的訴求，包括7天內行文桃園市政府，要求公布312汙染事件調查檢驗數據與結果、針對汙染廠商公布懲處內容、若再排放要勒令停工、要求桃園市府3個月內提出遷廠計畫輔導。

同時，自救會也要求縣政府在30日內主動邀請環保署及桃園市政府共同研擬牛欄河汙染解決方案，並改善過去民眾通報發生汙染、稽查人員卻姍姍來遲的情況，甚至檢測公布遲遲不公布的弊病。

桃環保局 已依法裁罰

邱鏡淳接到自救會陳情書之後，當場要求環保局做報告，縣府將組織專案處理，並派出縣長室祕書，針對賠償、損失等做好數據、照片等資料，以專案來處理，他會親自主持帶隊到桃園市政府來討回公道。

桃園市環保局表示，3月12日當晚就啟動監測機制，並會同新竹縣環保局共同監督業者，全案處理過程公開透明，針對業者未能防堵消防汙水造成汙染，環保局已經依違反水汙法裁罰，若工廠再有違法排放情事，將處以停工處分。

(中國時報)

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