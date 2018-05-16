體二變更 中市分區辦說明會

市議員賴佳微為體二用地內精武新村拆遷戶請命，要求市府應先協助居民安置。（陳世宗攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市體二用地受限公共設施保留地長期未能徵收開闢，建物無法合法改建，居住環境相當不良，台中市議員李中15日重批市府失信於民。台中市長林佳龍表示，體二問題隨著歷史演變複雜化，有原住戶及租用或占用住戶；市府著手加以釐清，目前評估規畫中繼住宅，優先安置居民。

呼籲文化局 保存歷史建物

台中市議會舉行定期會，市議員李中、賴佳微、陳政顯、何敏誠等關心體二用地解編問題。何敏誠說，體二用地逕行變更為第一種住宅區降低容積率問題；建議市府讓相關權利關係人有表示意見機會。李中、陳政顯關心體二用地變更案，是否有依法定程序辦理？

賴佳微指出，體二用地歷史悠遠，有台中放送局、梅鏡堂、上水塔等歷史建築，文化局應妥善保存，並妥善規畫使其重現榮光。體二都更導致60年前自立造屋的居民將面臨拆遷；希望市府協助讓居民有妥善安置之處。

民眾有異議 提內政部審議

台中市都發局長王俊傑說，因體二用地變更案是逾期的人民團體陳情案，在「變更台中市都市計畫主要計畫（第4次通盤檢討）案」通過市都委會審查後才新增，沒列在先前辦理的公開展覽案件中；因變更內容超出原公開展覽範圍，市府依內政部都委會決議，再辦理公開展覽及說明會。

王俊傑強調，市府於5月8日起依內政部要求辦理再公開展覽作業，14日起分別在體二用地變更範圍涉及的北區、中區、南區、東區、西區、北屯、西屯、南屯區等，辦理8場次說明會；公展期間如公民或團體提出異議且與該案有直接關係，將再提內政部都委會審議。

(中國時報)

牛欄河遭汙染 邱鏡淳討公道 嘉縣2分校 新生人數掛蛋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。