嘉縣2分校 新生人數掛蛋

2018年05月16日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

拜龍年所賜，嘉義縣107學年度小一班級數難得增加4班，但扣掉畢業生，全縣總班級數仍減少15班，國小學生數更比去年少了940人，大南國小安靖分校與義竹國小頭竹分校目前還等不到新生報到，新生數掛蛋，唯一異軍突起的是達邦國小里佳分校，一口氣招到4名新生，保一挑戰大成功，分校學生數更從個位數跳升兩位數，連縣府教育處都直呼很意外。

龍年效應 增班不如預期

教育處統計，107學年度國小學生數為1萬8300人，較106學年度1萬9240少940人，雖龍年效應帶動小一班級數增加，但增加班級不如期待，最早教育處從戶政系統推估，新學年小一新生數起碼增加近500人，但受到父母工作地、就學傾向等因素影響，最後只比去年增加百餘人，遠低於預期值。

新學年招不到小一新生的學校名單一出爐，也讓教育處很意外，大南國小校長陳玥臻說，因安靖分校附設幼兒園大班原本就沒有學生就讀，招不到新生算意料中事，強調今年狀況特殊，明年不至於會掛零。義竹國小校長林曜輝指出，原本頭竹分校小一生設籍5人，扣掉到外縣市，3人到本校就學，預期零新生的情況明年恐再發生。

5所小校 新生數僅1人

另全縣有5所小校新生數僅1人，分別為鹿草鄉碧潭國小、梅山鄉仁和國小、竹崎鄉光華國小、番路鄉大湖國小和阿里山鄉的豐山國小，除豐山國小為實驗小學外，其餘4校已推動混齡教學，國民教育科長顏廷育表示，考量學校區域特性，裁併校已不是優先選項，而是透過混齡教育讓沒辦法離開學區的學童得到更好照顧，進一步預估推行混齡編班校數將現有10所，增加到13所。

國中同樣受少子化衝擊，新學年全縣國中總人數從9864減到9030人，班級數也從378班減到350班，減少28班，教育處推估，少子化浪潮已延伸到國中，預期明年國中學生還會比今年少400人，3年後才會回歸持平。

(中國時報)