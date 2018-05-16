大彎北商業宅開罰 議員嗆林洲民

2018年05月16日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市大彎北段1678戶「商業宅」，因違規當住宅使用，北市府分4階段開罰，引起居民不滿，都發局長林洲民昨赴議會工務委員會專案報告，強調裁罰違規戶立場不變，若全區100％所有權人同意，可繳回饋金進行都市計畫變更，把商業區變成住宅使用，但主張就地合法的市議員陳義洲不滿報告內容，當場嗆聲「柯P再用你當局長準備落選了」。

北市府去年3月以稅籍資料清查大彎北段明水路、敬業一路一帶商業宅，發現1678戶違規當住宅使用，去年底祭出首波罰單，截至目前已有589戶改善，其中約300件改課商業用稅、200餘件改為空屋稅，改善率約35％。

都發局為導正違規戶合法使用，今年3月公布配套，只要全數所有權人同意，可用繳交回饋金方式進行都市計畫變更，商業區變更為住宅區，讓違規商宅就地合法。

市議員梁文傑質疑，依市府方案，不但須全數所有權人同意，且每坪回饋金最高18萬元，門檻太高，民眾抱怨連連。

林洲民表示，民眾確實對開發面積、同意比例及回饋金有表達意見，但目前市府仍維持原方案，全案等進到都委會傾聽民眾陳情及委員意見後再討論。

主張市府不應收回饋金協助居民就地合法的陳義洲聽取完報告後直嗆，「柯P再用你當都發局長差不多要落選了」，批評林不講道理，話說完快步離開。

(中國時報)