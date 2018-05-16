語言加薪 台灣學子掀搶修潮

2018年05月16日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

東南亞語文競賽台灣本土學生參賽人數創新高，政治大學越南語講師陳凰鳳指出，台灣2006年左右就浮現東南亞語文學習需求，近年在新南向政策的帶動下達到高峰，就業市場左右教育方向，有英文能力的畢業生，起薪約3萬多元，但如果具有越南文能力，起薪可能4萬元起跳，自然掀起學生搶修潮。

陳凰鳳說，2006年她在政大開課時只有2個學生，下學期增加至10個，後來逐年增加到30個滿額，2010年又擴班為50人，前年開始受到新南向政策帶動，50個名額瞬間爆滿，還有20人在等遞補。

陳凰鳳分析，在越南的台商已有3000多家，懂越語的大學畢業生供不應求，除了會多國語言吃香，懂人資、管理、廠管的人才更有競爭力，薪水更可能4萬元起跳。

陳凰鳳也說，越南語有7成漢字，語法中有一半與中文發音相似，認真學生1年半到2年就可學全，畢業後若能外派到越南工作，除了薪水高、物價便宜，文化差異也不大，加上離台灣僅2、3個小時航程，相當吸引人。

在新北市忠義國小、重陽國小擔任越南語老師的鍾美玲18年前從故鄉越南來台，她說，以前覺得越南很落後，近10年來環境改變很大，城市條件已比得上台北市，工業區、高樓大廈相繼出現，工作機會變很多，生活品質也提高。

鍾美玲說，4年前她開始教授越南語課程，班上清一色都是越南新住民學生，今年台灣學生已占4分之1，不少家長透露，想讓孩子未來到東南亞發展，「很開心自己的國家、語言被台灣人肯定。」

(中國時報)