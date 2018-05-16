5月26日來跟新竹棒球場告別

新竹市立棒球場即將拆除重建，市府26日舉辦「回歸球場」暫別感念迎未來慶祝活動。（陳育賢攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

1976年落成的新竹市立棒球場因建物老舊，市府爭取8億經費即將在原址拆除重建，為替老球場送別，市府將於26日舉辦「回歸球場」暫別感念迎未來慶祝活動，有棒球講座、熱血演唱會，未來中職若成立第5隊，也將優先以新竹市棒球場做為主場。

市長林智堅表示，市府近年多次邀請中華職棒開拔到新竹市立棒球場比賽，但之後發現球場設備老舊，草皮維護不佳、休息室簡陋，為了帶給球迷與球員優質場地，市府爭取前瞻計畫經費8.76億元原地拆除重建，打造可容納1萬名觀眾的嶄新市立棒球場。

未來新的新竹棒球場，除有3層樓的內野看台等硬體外，也將同步充實運動產業行銷，積極徵詢竹科企業認養球隊，成立國內第5支職棒隊伍主場，提升新竹市的城市能見度。

中華職棒大聯盟會長吳志揚也表示，未來的棒球場充分具備職棒第5隊進駐的潛力，中華職棒目前也積極促成第5隊，將會要求新球隊優先以新竹市為主場進駐。

教育處指出，新竹市棒球場陪伴新竹人度過了42個年頭，包括王光輝職棒生涯第1支全壘打、鄭幸生連續21場安打紀錄，都是在新竹市棒球場締造。

在市立棒球場拆除新建前，為讓球迷與球員再見一眼曾經帶給大家歡樂、淚水、驕傲、回憶的老球場，市府定於26日與中華職棒大聯盟，與中華民國職棒退役聯盟共同合辦「回歸球場」暫別活動，當日從下午起有棒球小學堂、闖關體驗、兒童劇團以及知名樂團麋先生、Boxing及Trash樂團熱血演唱會，歡迎大家一起前來同歡。

(中國時報)

語言加薪 台灣學子掀搶修潮 美容大師齊聚 台中時尚升級

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。