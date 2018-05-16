5月26日來跟新竹棒球場告別

2018年05月16日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

1976年落成的新竹市立棒球場因建物老舊，市府爭取8億經費即將在原址拆除重建，為替老球場送別，市府將於26日舉辦「回歸球場」暫別感念迎未來慶祝活動，有棒球講座、熱血演唱會，未來中職若成立第5隊，也將優先以新竹市棒球場做為主場。

市長林智堅表示，市府近年多次邀請中華職棒開拔到新竹市立棒球場比賽，但之後發現球場設備老舊，草皮維護不佳、休息室簡陋，為了帶給球迷與球員優質場地，市府爭取前瞻計畫經費8.76億元原地拆除重建，打造可容納1萬名觀眾的嶄新市立棒球場。

未來新的新竹棒球場，除有3層樓的內野看台等硬體外，也將同步充實運動產業行銷，積極徵詢竹科企業認養球隊，成立國內第5支職棒隊伍主場，提升新竹市的城市能見度。

中華職棒大聯盟會長吳志揚也表示，未來的棒球場充分具備職棒第5隊進駐的潛力，中華職棒目前也積極促成第5隊，將會要求新球隊優先以新竹市為主場進駐。

教育處指出，新竹市棒球場陪伴新竹人度過了42個年頭，包括王光輝職棒生涯第1支全壘打、鄭幸生連續21場安打紀錄，都是在新竹市棒球場締造。

在市立棒球場拆除新建前，為讓球迷與球員再見一眼曾經帶給大家歡樂、淚水、驕傲、回憶的老球場，市府定於26日與中華職棒大聯盟，與中華民國職棒退役聯盟共同合辦「回歸球場」暫別活動，當日從下午起有棒球小學堂、闖關體驗、兒童劇團以及知名樂團麋先生、Boxing及Trash樂團熱血演唱會，歡迎大家一起前來同歡。

(中國時報)