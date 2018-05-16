美容大師齊聚 台中時尚升級

2018年05月16日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長盃國際美容交流暨技藝競賽，350名業界菁英同場競技交流！今年有來自日本、新加坡、越南等國20多名流行美學大師及產業界參與，台中市長林佳龍15日表示，豐原葫蘆墩公園與軟埤仔溪以鵲橋與花廊打造幸福婚宴，透過花卉園藝提升生活美學與品質，加上豐原糕餅，帶來喜氣洋洋的花博氣氛。

由台中市女子美容商業同業公會主辦的2018市長盃國際美容交流暨技藝競賽，響應花博盛會，分為靜態「花之博美‧設計美學」、動態「花樣年華‧新娘造型」及「時尚之都‧創新藝術」競賽。

林佳龍表示，國際美容技藝大賽增進選手國際視野，向國際宣傳花博盛事，台中是充滿創意與設計的城市，很適合發展時尚美容產業，以美學基礎打造城市品牌。

「設計能為產品增加美感和實用性，也增添價值！」林佳龍說，台中市積極申請2022世界設計之都，2018年為設計元年，把設計導入市政策略，設計思考落實於城市各角落，帶動台中整體發展，大到都市計畫、小到生活食衣住行育樂，都融入設計元素，提升市民生活美學及品味。

女子美容商業同業公會理事長許有仁強調，除力邀各國專家，還有來自大陸廈門市的美髮美容化妝品行業協會專程前來觀摩，見證台灣美容技藝的蓬勃生命力。

(中國時報)