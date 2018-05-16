斜屋頂限高放寬 恐衍生違建

2018年05月16日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市為了改善老舊房屋屋頂漏水問題，針對20年以上、7樓以下合格建築，若全體住戶同意，可向建管處申請設置1.5公尺高斜屋頂。民進黨市議員洪健益接獲民眾陳情，認為斜屋頂高度過低，要修水管、查水表不方便，若發生火警也有逃生疑慮，昨日於工務委員提案放寬至2.1公尺；但建管處認為，若放寬恐成為違建漏洞，將參考其他縣市作法後通盤檢討。

北市屋齡超過30年老舊建築超過50萬戶，漏水問題困擾不少住戶，建管處2006年修正「台北市免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則」，開放20年以上、5樓以下建築物，申請後可於屋頂搭建斜屋頂，建管處去年再放寬標準，超過20年、7樓以下可搭建1.5公尺高斜屋頂。

洪健益指出，北市目前斜屋頂限高1.5公尺，民眾若有維修或進出需求，要用爬的相當不方便，既然新北市高度限制為2.1公尺，建議北市府比照辦理；他強調，放寬高度並非為違建解套，而是希望人性化一點，並提升消防逃生安全。

國民黨市議員秦慧珠表態反對，秦認為，處理漏水應該有解決辦法，一旦放寬限高後果不得了，會衍生違建問題，不能解決問題反而製造更多問題。

建管處表示，北市符合申請資格老舊建物有9萬多棟，但每年申請案件不到百戶，現行規定可以達到防範漏水，若放寬標準，恐成為有心人士搭建違建漏洞，需要審慎評估，將邀請專家學者研議，重新檢討有無放寬高度必要性。

(中國時報)