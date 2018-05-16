疑吸毒駕車 肇事後全裸逃逸

肇事逃逸的吳姓男子全裸在車陣中狂奔。（葉臻翻攝）

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中國時報
／綜合報導

桃園市25歲吳姓男子，15日下午2點42分先駕車追撞2台機車、1輛轎車，肇事後全裸逃逸，還拿著疑似甩棍的物品企圖攔停機車騎士。被撞的67歲吳姓機車騎士送醫不治，吳嫌被民眾制伏後扭送警局，酒測無酒精反應，警方正釐清是否因吸毒毒駕殺人。

肇事路段位於龜山區長壽路時，警方表示，吳男從長壽路479號駕車追撞車輛至179號前，行經約800公尺的距離，先撞上2台機車和1輛轎車，再撞上小貨車，吳男疑似精神有狀況，將衣服脫光至全裸後，衝到大馬路上試圖攔截機車未果，最後往龜山國中方向逃竄。

警方表示，被吳男撞上的67歲吳姓男機車騎士當場就失去呼吸心跳，送至聖保祿醫院後仍回天乏術，49歲郭姓男騎士送醫治療後暫無大礙，吳男則頭破血流，在逃竄過程中被熱心民眾制伏，坐在地上喘息，警方趕到現場後替他進行酒測，確定沒有酒精反應，由於吳男至今仍不發一語，警方將再行替吳男進行抽血，了解是否為吸毒後駕車。

新竹市昨也發生一屍兩命死亡車禍，21歲魏姓男子駕著向友人借來的雙B轎車行經經國路、鐵道路口時，輾過1位懷有5個月身孕的31歲李姓女騎士，李女經送醫急救但最後連同腹中嬰孩都告不治，肇事的魏男酒測值為0，而意外地點因是6向路口，燈號複雜，檢警還要調查以釐清肇事責任。

(中國時報)

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