高跟鞋教堂 獲選最瞎景點

曾創下1天湧入5萬人次造訪的嘉義縣布袋高跟鞋教堂，熱潮已不復以往，日前在某入口網站舉辦的「全台最瞎景點」票選中被網友選為第3名，網友甚至表示「拍照打卡後就不知要幹嘛」。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

曾創下1天湧入5萬人次造訪的嘉義縣布袋高跟鞋教堂，熱潮已不復以往，日前在某入口網站舉辦的「全台最瞎景點」票選中被網友選為第3名，網友甚至表示「拍照打卡後就不知要幹嘛」。對此，雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，將持續推動相關軟硬體設施，以「增加旅遊深度」。

嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，自興建以來陸續引發各界議論，剛開放時吸引成千上萬遊客前往拍照打卡，在春節期間1天可湧入5萬人次，目前人氣已退燒，某入口網站日前舉辦「全台最瞎景點」票選，高跟鞋教堂被選為第3名。

該設施由雲嘉南風景區管理處規畫設置，雲嘉南風管處布袋站主任吳峻傑指出，目前平日入園約700至1000人次不等，假日則可湧入5、6000人次，為增加遊客旅遊深度及駐足時間，現正積極規畫相關方案，像是結合布袋農漁特產，如江山米與無毒蝦等食材，推出約25桌的「餐桌計畫」，邀請小農親自到場與訂桌民眾說明自家農特產，另計畫開發以布袋高跟鞋及鹽田文化等內容為主的AR與VR等互動體驗設施，同時把嘉縣警局前布袋分局長蕭惠珠所創作的新詩《築夢高跟鞋》，設計成園區公共藝術裝置，讓遊客身歷其境感受在地文史。

布袋鎮長陳鳳梅認為，高跟鞋教堂確實帶動地方發展，即使園區周邊仍陸續發包工程，但每逢假日人車潮依舊眾多，平日也有不少團體搭乘遊覽車前來。她進一步指出，目前每年約有近60萬名遊客從布袋搭船前往澎湖馬公遊玩，蘊藏無限商機。她建議雲管處，應盡快完成招商事宜，同時在園區內增設遮陽設備，不然海邊「真的太熱了」。

(中國時報)

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