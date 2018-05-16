黃建興老宅 改建街角博物館

建築師黃建興是宜蘭縣羅東鎮一家魚販之子，雖然舊宅頹圮，巷弄狹小，但這處曾是兩代八口人住的老宅，是黃建興難忘的回憶，他發揮建築所長將老宅改建，並以舊魚攤的店號名稱，命名為「圓二空間」，15日啟用後將以街角博物館的概念，作為社區空間之用。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

建築師黃建興是宜蘭縣羅東鎮一家魚販之子，雖然舊宅頹圮，巷弄狹小，但這處曾是兩代八口人住的老宅，是黃建興難忘的回憶，他發揮建築所長將老宅改建，並以舊魚攤的店號名稱，命名為「圓二空間」，15日啟用後將以街角博物館的概念，作為社區空間之用。

黃建興的父母在羅東魚市場擺熟魚攤，店號名是「圓二」，舊宅是15坪的平房，是黃建興與家人生活的地方，直到18歲黃建興就讀成功大學後才離家，那年黃父過世，由黃母守著舊宅。

黃建興表示，雖然早已不住在舊宅，母親在8年前過世，但感受到當建築師後社會給他不少幫忙、資源，抱著取之於社會用之於社會的想法，決定改建舊宅並提供社區之用，並將舊宅改建後取名為「圓二空間」。

因舊宅僅有15坪，因此還買下鄰家的土地變成30坪的基地，建地是20坪、5層樓高，建坪共有80坪，1樓空間目前是作為社區關懷據點，可量血壓、老人送餐服務，2樓是公益圖書館，可提供閱讀、K書之用，3樓還可做為研習、會議之用。

「圓二空間」是採用簡單的材料達到最佳的效果，重視空氣流通，黃建興說，「圓二空間」是很好的綠建築，不開冷氣都很涼爽。

黃建興坦言，舊宅的所在曾被稱作「羅東後街」，這地方有酒家、茶室，乃至於色情行業等，但鄰居、朋友都能認知自己環境力求上進，還有人當了老師，對他們而言，這裡是既充滿溫暖，又具有特別情感的地方。

(中國時報)

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