哥幫弟出氣開槍 竟拿玩具槍投案

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中國時報
／台北報導

17歲王姓高中生，本月初在西園國小打籃球，與張姓國中生衝突口角，雙方約好12日上午在原地「輸贏」，王轉告人在新竹的哥哥，他聽完後怒不可遏，當天帶7人開4輛車北上，並在司令台旁對空開槍示威後逃逸，王前天自知法網難逃，在母親陪同下投案，警訊後，依恐嚇罪嫌函送法辦。

22歲王嫌平時混跡新竹，自稱有幫派背景，獲知弟弟與人嗆聲，找友人驅車北上，還帶著拍電影用，擊發會有響聲還會跳出彈殼的模擬槍，12日上午11時許前往西園國小。

張姓國中生當時與6名同學在場，王一看到張，就拿槍對空擊發，大吼：「誰欺負我弟弟！」喝令張在內的7人全部跪下，但王準備開打時，槍響驚動保全和其他運動民眾，王見有人靠近查看，立刻撿走彈殼逃逸，其他10餘人見狀也鳥獸散。

萬華警分局獲報鎖定王姓兄弟涉案，王知道躲不掉，在母親陪同下，帶著另1把塑膠子彈的玩具槍投案，但遭警方識破，質問：「投案還拿別的槍？」王這才帶警方前往新竹市香山區住處，交出模擬槍和46發無火藥的空包彈。

王嫌警訊時，表示因為不滿弟弟被欺負，才會北上開槍，警方檢視槍枝發現沒有殺傷力，訊後將王依恐嚇罪函辦，兩方滋事者因有7名未成年，則各依社維法及少年事件處理法送辦。

(中國時報)

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