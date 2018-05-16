警穿便衣取締超速 罰單撤銷

2018年05月16日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

台3線常有大型重機競速，苗栗縣警局列為稽查取締重點，然大湖警分局蕭姓女警日前執行移動式測速照相時，因隱身騎樓並穿便衣外套防蚊蟲叮咬，被騎士發現將影像PO網諷為「最強偽裝術」。分局15日強調，絕非突襲取締，但女警服裝違反規定予以申誡處分，16張罰單也撤銷。

不過也有不少民眾聲援，認為不超速幹嘛怕被拍？蕭姓女警於13日在台3線南下111公里處即獅潭路段，借用一家雜貨店騎樓隱密處，執行移動式測速照相取締超速車輛，有大型重機騎士覺得異常，藉故進店買飲料，發現的確是女警在執行取締勤務，但她外套不是制服，於是拍攝影片上傳，譏諷是最強的偽裝術，並引起熱烈討論。

大湖警分局表示，台3線108至115公里為獅潭鄉永興村聚落，居民常反映有汽機車未能減速影響居民安全與安寧，因此規畫取締超速違規勤務。

警方強調，經查證執勤女警執勤前確依道路交通管理處罰條例第7條之2第3項規定，在執勤地點前方100公尺處設立明顯告示牌，提前警示用路人注意，絕無突襲偷拍情事。女警原本也按規定穿著制服，為避免蚊蟲叮咬穿上個人透氣外套，這部分有違反規定，分局已依規定申戒1次懲處並加強策進要求。

她在1小時拍攝的16張超速罰單，超速都在20公里以內，原本每張要罰1600元，警方也決定全數撤銷。

(中國時報)