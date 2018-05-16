基議員爭取 安樂國小旁蓋停車場

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中國時報
／基隆報導

基隆市安一路腹地狹小，長年缺乏停車空間，車輛違停也影響附近國小學童上下學安全，市議員俞參發建議，利用安樂國小後方閒置用地改建立體停車場，提供居民和遊客使用。對此，基隆市府交旅處表示，該處土地屬於教育用地，必須先透過個案變更才能規畫，另外也會尋覓適合私人土地來做停車場。

俞參發表示，安一路上多達10個里，人口超過1萬人，卻因為腹地狹小，停車空間有限，長久以來造成居民沒有停車空間，也衍生違停問題，影響當地家長接送學童上下學安全。

俞參發指出，他上任以來多次建議，在安樂國小西側閒置用地興建立體停車場，地下1樓可以建風雨操場，滿足學生運動需求，2樓作為學校教職員停車場或里民活動中心，3樓以上空間則提供民眾和周末來慈雲寺參拜的遊客停車使用。

不過，他批評，基隆市府雖然將立體停車場計畫納入安樂國小生活圈改善計畫，但找來的評估廠商不僅不瞭解當地環境，還提出將閒置的基隆粉料廠用地改為停車場，根本沒有用心規畫。

交旅處停車管理科表示，先前曾就安樂國小校地是否比照信義國小和仁愛國小適合闢建地下停車場，發現學校腹地太小不可行，至於俞議員建議利用學校閒置用地蓋立體停車場，由於該土地地目屬教育用地，需透過個案變更改為停車用地，目前由教育處進一步評估中。另外，也會尋覓適合蓋停車場的私人土地，與民間業者合作開發。

(中國時報)

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