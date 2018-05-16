歷史建物頻傳火災 決加強巡察

市議員顏莉敏（右圖）、鄭功進（左圖）要求台中市府善盡歷史建物的督管責任。（陳世宗攝、翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中火車站台鐵宿舍群繼4月驚傳火警後，5月13日再傳火災，燒毀數棟台鐵舊宿舍歷史建物；15日引起市議員顏莉敏等人痛批市府未盡到歷史建物的督管責任。台中市文化局強調，除請管理單位加強維護外，警察、消防、都發與文資等相關單位將不定期巡視。

市議員鄭功進、何敏誠、顏莉敏、李中與江肇國等，關心台鐵宿舍等火災問題。鄭功進說，台中市東區20號倉庫群周邊的台鐵宿舍現存17戶鐵路宿舍，長期斷水、斷電，2年內發生5起火災，台鐵無作為，盼市府硬起來、重視公安。

顏莉敏指出，自2000年以來，台中歷史建物發生重大火災案件至少有12件以上，2001年北區邱厝子眷村火災、2002年霧峰林家頤園火災、2006年台中刑務所與大雪山製材廠火災、2007年清水區的黃家古宅火災、2010年東勢東崎街磚造三合院火災、2013年豐原林務局日式宿舍火災等。

台中市長林佳龍說，因台鐵管理不當，數次造成火災，可能危急周遭市民安全與財產，他指示副市長林陵三召集會議與台鐵協調，務必做好安全工作，確保不再發生火災。

文化局長王志誠說，鐵道文化園區範圍內台鐵宿舍群，雖不具法定文化資產身分，但坐落土地屬歷史建築台中火車站附屬設施及建築群，由台鐵局台中工務段管理；市府已請管理單位加強維護，要求相關單位不定期巡視，將抽查維護管理情形。

(中國時報)

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