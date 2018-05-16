產量暴增 那瑪夏水蜜桃恐滯銷

高市府農業局員工採購那瑪夏水蜜桃，帶頭響應幫農民促銷當季水果。（林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導

那瑪夏水蜜桃處盛產期，2018年氣候較2017年穩定，預估總產量多2倍，代理區長林民傑擔憂往年願意協助促銷的地區不再幫忙，恐造成嚴重滯銷；但高市農業局表示，已盡力幫農民促銷水蜜桃，代理市長許立明15日就採購120盒，分送他人品嘗。

林民傑說，那瑪夏2017年水蜜桃年產量約300公噸，2018年預估總產量為650公噸，產期從4月底到6月初，一天約可生產2000箱，從6粒至16粒不等價格分別為450元至700元。

林民傑說，2018年水蜜桃產量太多，加上這次無法在榮總設攤，另大發工業區協助促銷量有限，農民無個人銷售管道，近日氣候太炎熱，水蜜桃很快熟透，若沒能在一二天銷出，最後可能爛掉倒掉，不少農民正苦惱銷售出路。

農業局表示，已協助農民在各大團購line群組銷售外，市府也提供四維及鳳山行政中心場域讓農民銷售，更媒合高雄醫學院、高雄長庚醫院、八○二國軍高雄總醫院及高雄物產館等地讓農民產地直售；另在5月19日及5月26在高雄原住民故事館也有舉辦水蜜桃促銷活動。

農業局指出，那瑪夏2018年水蜜桃皮薄多汁，許立明代理市長也帶頭採購120盒，於市政會議中發送局處首長、區長及幕僚人員試吃，盼共同響應採購水蜜桃。

(中國時報)

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