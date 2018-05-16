殉職黑鷹護理師 母盼設紀念碑

2018年05月16日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「邑敏一輩子都是我的驕傲，這份榮耀要分享給所有勇敢的護理師」，黑鷹直升機執行蘭嶼後送殉職的護理師蔡邑敏離開人世滿100天，家人15日為她舉辦告別式，電視牆上播放邑敏28年青春歲月的點點滴滴；蔡媽媽說，希望為小敏籌建紀念碑，讓人們記取這次的傷痛，悲劇不要再發生。

15日在台東市立殯儀館的告別式上，蔡邑敏認識的、不認識的，好多人都來送她最後一程，靈堂前素雅的鮮花布置，邑敏的笑貌依舊甜美，電視牆上不停倒帶播放小敏成長的點點滴滴， 遺憾的是28年芳華，無法倒帶。

會場裡還擺了蔡邑敏犧牲性命獲得的總統褒揚令、行政院三等獎章、南丁格爾獎、傑出護理人員獎等獎章；依習俗，白髮人不能送黑髮人，邑敏的爸、媽守在會場外，親友上前安慰、擁抱，眼淚依舊止不住。

「邑敏終究是個貼心的孩子，讓所有事情圓滿」，媽媽楊秀菁含淚哽咽地說，出事後她每天都在等待女兒的消息，女兒一直不出現，4月12日邑敏在那麼深的海底被找到，剛好她離開台東到台北，「邑敏就是不願讓媽媽看見她的樣子」。

楊秀菁說，女兒犧牲希望喚起大家重視偏鄉醫療資源匱乏及離島後送等問題，這起醫療後送的重大災難將會在全國醫療史上留下紀錄，她希望為愛女在蘭嶼籌建守護天使紀念碑，讓大家記取這次的傷痛，悲劇不要再發生。

(中國時報)