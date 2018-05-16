海岸潮退祭 金山二媽回娘家

「金包里二媽回娘家」將在30日登場，信徒趁退潮海蝕洞露出時，請二媽回娘家。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導
「2018年北海岸傳奇媽祖文化季」即將登場，新北市副市長李四川與金包里慈護宮董事長游忠義，一同為活動揭幕。（葉德正攝）

北海岸年度盛事「金包里二媽回娘家」將在30日登場，新北市今年結合農業局推出「金山蹦火季及媽祖文化行腳」遊程，打造路上蹦火仔船等各式體驗活動，邀請民眾到北海岸走一趟，體驗全台唯一海岸潮退祭典與蹦火仔漁業技藝。

相傳清朝年間，野柳漁民在海岸海蝕洞發現金面媽祖神像，將祂安座在金山金包里慈護宮，俗稱金面二媽，海蝕洞位海平面下，只在每年農曆4月16日附近大退潮才露出海面，信徒會在這時將二媽迎回海蝕洞娘家，至今已有200年歷史。

青鱗小魚乾沿途發送

副市長李四川表示，媽祖是台灣民眾最普遍的信仰之一，但金包里慈護宮卻是全台唯一的海岸遶境，這次加上全台唯一保有的古老捕魚方式「蹦火仔」，歡迎大家一起陪金包里二媽回娘家遶境祈福，體驗金山特有的民俗文化。

民政局長江俊霆指出，30日遶境沿途設置6處能量補給站，每站提供超過2000份地方小吃，路上蹦火仔船隨行遶境，沿途發送金山區漁會以蹦火仔漁法找捕獲的青鱗魚所特製的小魚乾隨手包；在遶境中與蹦火仔船合照、打卡，還可以獲得慈護宮限量的發財金。

消費集章拚擲筊大賽

還有「金面媽祖文化展」、「遊萬金擲萬金」、「行動媽祖老街祈福」、「金山祈安大遶境」等精采內容。

民眾憑DM於假日至36家金山人氣店家消費可享折扣及集章，集滿3個章可至慈護宮廣場前擲筊，連續擲滿5個聖杯進入5月27日決賽，前3名幸運民眾可將1萬6888發財金帶回家，福氣招財一整年。

「金山蹦火季及媽祖文化行腳」2天1夜遊程，民眾可搭乘遊船近距離感受，漁民利用磺石加水產生可燃性乙炔氣體，瞬間點燃火炬產生強光及巨大「蹦」聲響，前100名報名民眾還可獲得金山區漁會推出的媽祖限定版青鱗魚乾罐頭。詳洽民政局官網。

(中國時報)

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