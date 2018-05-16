草漯廢棄物 桃市要地主負責

2018年05月16日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

開發中的觀音草漯重畫區遭掩埋大量事業廢棄物，桃園市議員吳宗憲指出，早期的華棋土石場曾被非法堆置7萬多公噸有汙染疑慮的事業廢棄物，環保局局部開挖並未找到汙染，結果移交市府開發卻又發現汙染物，需2億元清理。市長鄭文燦表示，公共建設若發生汙染，地主要負完全責任。

清理須2億 議員認不合理

吳宗憲認為鄭文燦說法並不合理，表示草漯都市計畫重畫區內原華棋土石場，4年前曾被非法堆置7萬多公噸有汙染疑慮的事業廢棄物，當初地主為處理地上物，賣掉一塊地的費用清理，而環保局勘查，進行10個點開挖也都沒有發現廢棄物，才交由市府進行開發，如今卻又發現廢棄物。

「乾淨的土地交給你（市府），現在要跟地主要2億元，我認為不合理，情何以堪！」吳宗憲表示。

環保局長沈志修說，升格後有要求汙染行為人要移除，也清理完畢，隨機開挖10個點沒找到廢棄物，但後續沒挖到的也許有廢棄物，將來重畫後有廢棄物，地主還是必須負責。

鄭文燦：曾默許就該負責

根據市府地政局規畫，草漯都市計畫有5區，公辦第1、3、6區，第1區已經完成查估補償，拆遷完就會動工，預計2019年底完工，而第3區、第6區也已通過內政部審查，將陸續舉辦說明會，預計2020年底完工。

吳宗憲說，雖然這是長久以來的問題，但回過頭來要地主負責不合理，應該由包商來負責。

鄭文燦表示，沿海回填垃圾很普遍，若地主曾經默許，就應該由地主負責，若無法判斷，則由市府處理，這些都是歷史留下來的問題，該清除要清除，該求償要求償。

(中國時報)