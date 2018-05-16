中巴行駛中橫便道 測試過關

2018年05月16日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

中橫公路台8線谷關至德基段，目前僅限特定對象通行臨37便道，公路總局15日進行中巴通行測試後表示，中巴行駛中橫便道算平順，但有落石，仍需檢視路況，年底前才能決定是否開放通行，若開放通行，可望振興沉寂19年的梨山觀光產業。

部分路段 仍有落石

公路總局與台中市府合組「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，15日進行25人座中巴通行便道測試，公路總局第二區養工程處長陳嘉盈、谷關工務段長呂正安、台中市交通副局長馮輝昇及豐原客運經理羅乙棋等出席搭乘。

中巴行駛中橫便道谷關至德基段，全程共24公里，沿途有多處護欄改善、明隧道新建工程等，通行車輛高度限制3.5公尺以下，最高時速25公里，尤其在8.4公里處急下坡轉彎無法會車路段，公路總局還特地觀察中巴經過情形。

路寬不足 傾向管制

陳嘉盈表示，中巴行駛算平順，但部分路段仍有落石，需再檢視整體路況；馮輝昇則說，後段部分路寬不足，有壓迫感。市府希望能開放中巴自由行駛，梨山居民則盼採取「單進雙出」方式。

公路總局表示，今年7月改善工程告一段落後，後續仍有邊坡保護工程，因中橫便道仍有落石，且多處無法會車，若開放「單進雙出」或自由進出，將影響工程施作，傾向依現有管制時間通行。

經測試後，公路總局將委託顧問公司收集駕駛及搭乘人員問卷，包括舒適度、視野、過彎速度等送評估委員會討論，6月期中報告，9月期末報告，再報行政院核定，預計年底前會有結果。

(中國時報)