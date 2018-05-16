中巴行駛中橫便道 測試過關

公路總局與台中市府合組「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，15日進行25人座中巴通行便道測試。（陳淑娥攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

中橫公路台8線谷關至德基段，目前僅限特定對象通行臨37便道，公路總局15日進行中巴通行測試後表示，中巴行駛中橫便道算平順，但有落石，仍需檢視路況，年底前才能決定是否開放通行，若開放通行，可望振興沉寂19年的梨山觀光產業。

部分路段 仍有落石

公路總局與台中市府合組「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，15日進行25人座中巴通行便道測試，公路總局第二區養工程處長陳嘉盈、谷關工務段長呂正安、台中市交通副局長馮輝昇及豐原客運經理羅乙棋等出席搭乘。

中巴行駛中橫便道谷關至德基段，全程共24公里，沿途有多處護欄改善、明隧道新建工程等，通行車輛高度限制3.5公尺以下，最高時速25公里，尤其在8.4公里處急下坡轉彎無法會車路段，公路總局還特地觀察中巴經過情形。

路寬不足 傾向管制

陳嘉盈表示，中巴行駛算平順，但部分路段仍有落石，需再檢視整體路況；馮輝昇則說，後段部分路寬不足，有壓迫感。市府希望能開放中巴自由行駛，梨山居民則盼採取「單進雙出」方式。

公路總局表示，今年7月改善工程告一段落後，後續仍有邊坡保護工程，因中橫便道仍有落石，且多處無法會車，若開放「單進雙出」或自由進出，將影響工程施作，傾向依現有管制時間通行。

經測試後，公路總局將委託顧問公司收集駕駛及搭乘人員問卷，包括舒適度、視野、過彎速度等送評估委員會討論，6月期中報告，9月期末報告，再報行政院核定，預計年底前會有結果。

(中國時報)

草漯廢棄物 桃市要地主負責 民進黨基層促拔丁 黨稱符合資格

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。